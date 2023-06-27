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Hayat

Hacı adayları 'Arafat'ta: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'Vakfe Duası' yaptı

Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yaptı. Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor.

13:30 . 27/06/2023 Salı
AA
Hicri 1444 yılının hacı adayları, hac görevlerini yerine getirmek üzere Arafat’ta toplandı.

Hicri 1444 yılının hacı adayları, hac görevlerini yerine getirmek üzere Arafat’ta toplandı.


Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.


Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" yedi taş atacak.


Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacaklar. İlk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yını ifa edecek. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.


Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak.


Hacılardan, daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kabe'ye ve şehre veda edecek.


#Arafat
#Vakfe Duası
#Hac
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