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Hayat

Hafıza'nın 28 Şubat Özel bölümü yayında

Yeni Şafak ve TVNET'in ortak yapımı Hafıza programının 54'üncü bölümü yayımlandı. Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, Türk siyasi tarihine kara leke olarak kazınan 28 Şubat “postmodern darbesi”ni konuşuyor.

23:33 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak.

Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde Türk siyasi tarihine kara leke olarak kazınan 28 Şubat “postmodern darbesi”ni masaya yatırıyor.

Programın 28 Şubat Özel bölümünü izlemek için:



#Hafıza
#Ersin Çeilk
#İbrahim Ufuk Kaynak
#28 Şubat
25 dakika önce
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Hafıza'nın 28 Şubat Özel bölümü yayında
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