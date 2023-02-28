Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak.
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde Türk siyasi tarihine kara leke olarak kazınan 28 Şubat “postmodern darbesi”ni masaya yatırıyor.
Programın 28 Şubat Özel bölümünü izlemek için:
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#28 Şubat
25 dakika önce
Hafıza'nın 28 Şubat Özel bölümü yayında
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