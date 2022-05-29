Hafızlar geçidi: 393'ü icazetle taçlandı

Yaklaşık 60 yıldır adeta “Hafız Fabrikası” gibi hizmet veren Bayrampaşa Yeşil Cami Kuran Kursu, pandeminin zorlu koşullarına rağmen tam 393 hafızı mezun etti. Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii’nde düzenlenen devasa törende hafızlar, icazetnamelerini hocalarının elinden teslim aldı. Reisül Kurra Mustafa Demirkan’ın riyasetinde icazetlerini ve hediyelerini alan öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı.

Dünya ve Türkiye çapında derece yapmış Kurra Hafızların Kuran tilavetleriyle başlayan törene; Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Başkanı Mahmut Türk, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Türk İslam Sanatları Daire Başkanı Fatih Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul İl Müftü Yardımcıları; Mustafa Yavuz, Dr. Selahattin Yılmaz, Metin Akbaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Nail Anlar, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan ile Kocaeli İl Müftü Yardımıcısı Bahri Şamat, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Şenol Tiryaki, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdülkadir Boşal, Arnavutköy ilçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu, Bayrampaşa ilçe Müftüsü Yılmaz Küçük, İLKSEÇ Vakfı Başkanı Ali Ulvi Uzunlar, Yeşil Camii Kuran Kursu yöneticileri ve mütevelli heyeti, Kaanlar Vakfı Başkanı Osman Enver Kaan, Kur'an kursu hocaları, din görevlileri, hafızlığına devam eden öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

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“Halkımızın hizmetindeyiz”

393 hafızın yetişmesinde emeği geçenlere, hocalara, velilere ve hayır sahiplerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bayrampaşa Yeşil Camii Dernek Başkanı Bahattin Ustaosmanoğlu, “Yeşil Camii olarak son 7 yıldır pandemi ve çeşitli sebepler nedeniyle icazetimizi yapamamıştık. Çok şükür ki bugün yoğun bir katılımla gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

393 hafıza icazetnamesini vererek topluma, insanlığa ve İslam alemine hizmet etmeleri için onları sahaya yönlendirdiklerini ifade eden Bahattin Ustaosmanoğlu, şunları söyledi:

“Esasında öğrencilerimizi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeleri için halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Daha nice icazetlere imza atabilmeyi umuyorum. Ben ayrıca imam hatip okullarını bitiren evlatlarını dinine, vatanına, milletine faydalı birer hafız olarak görmek isteyen velilerimizi kursumuza davet etmek istiyorum. Bu noktada Yeşil Camii olarak 1960’lı yıllardan bu yana olduğu gibi, sınırsız bir şekilde halkımızın hizmetindeyiz.”





“Hafızam kuvvetlendi”

İcazetini alan öğrencilerden Hafız Bekir Akar, çok güzel bir gün geçirdiklerini, belki de hayatlarının hiçbir döneminde göremeyecekleri coşkuyu icazette gördüklerini belirtti.

İmam Hatip okulunu bitirdikten sonra hafızlığa başladığını söyleyen Bekir Akar, bir buçuk yılda hafızlığını tamamladığını ifade etti. Akar, şöyle konuştu:

“Hafızlığa devam ederken diğer yandan da üniversite okudum. Hafızlığımın manevi manada çok faydasını gördüm. Hafızlığın, günlük yaşantıma olan faydasının dışında hafızama da oldukça katkısı oldu. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere mutlaka hafızlığı tavsiye ederim. Çünkü Efendimizin hadislerinde de bu işin ne kadar mühim olduğunun altı çiziliyor. Ezberin ötesinde Kuran’ı Kerim’i hayatımıza da tatbik edebildiğimizde o zaman insan, çok daha huzurlu bir kimseye dönüşüyor. Rabb’im hepimize bunu nasip etsin.”





“İleride savcı olacağım”

12 yaşında hafızlığını tamamlayan öğrencilerden Hafız Hamza Çelik ise “Hafızlığa beşinci sınıfta başladım. 3 yıl sürdü. Hafızlık, hem dünyada hem de ahirette çok kıymetli bir şey. İleride savcı olmayı düşünüyorum. Yaşıtlarıma ve kardeşlerime de bu mutluluğu tatmalarını tavsiye ederim” dedi.

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“Unutulmayacak anlar yaşadık”

Halihazırda imam olarak görev yapan Yeşil Camii öğrencilerinden Hafız Mustafa Erol da “Hocalarımızın bize verdiği güzel eğitim ve güzel ahlak sayesinde girdiğim sınavlarda başarılı oldum. Önce hafızlık sınavında daha sonra da imamlık sınavında başarı elde ederek imamlığa başladım. Çanakkale’de görev yapıyorum. İmamlıkta zorlanmıyorum çünkü Yeşil Cami’nin bize verdiği eğitim gayet başarılı bir eğitimdi. Eğitimin dışında çok güzel arkadaşlıklar da edindik burada. Merhum Abdullah Ustaosmanoğlu hocamıza da ayrıca dua etmek istiyorum, üzerimizde emeği var. Burada çok güzel bir icazet merasimi yaşadık, unutamayacağımız dakikalara şahit olduk” diye konuştu.

Eller semada

Kursun kurucu hocalarından merhum Abdullah Ustaosmanoğlu adına düzenlenen icazet töreni, Mustafa Demirkan’ın duasıyla son buldu.