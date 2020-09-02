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Hayat Haldun Boysan, Ankarada son yolculuğuna uğurlandı
AKTÜEL

Haldun Boysan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Haldun Boysan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Haldun Boysan (62), Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Boysan'ın cenaze törenine sevenleri katıldı.
Boysan'ın cenaze törenine sevenleri katıldı.

'Maria ile Mustafa' adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, 2 gün önce kaldığı otel odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Boysan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaldığı otelde hayatını kaybeden usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölüm nedeni belli oldu
HAYAT
Kaldığı otelde hayatını kaybeden usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölüm nedeni belli oldu

Boysan'ın cenaze törenine sevenleri katıldı.

Ünlü oyuncunun cenazesi, Ürgüp Belediyesi morgunda yapılan işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
HAYAT
Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti

Boysan'ın cenaze törenine sevenleri katıldı.

Boysan için bu sabah Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ünlü oyuncunun ailesi ve yakınları katıldı. Beşiktaş bayrağı ve fuları konulan Haldun Boysan, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Boysan'ın cenaze törenine sevenleri katıldı.
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