Hayat Haluk Bilginere Emmy Ödülü
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Haluk Bilginer’e Emmy Ödülü

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla “En İyi Erkek Oyuncu” seçildi. Bilginer, dizide alzaymır hastası olan seri katil Agah karakterini canlandırıyor. New York’taki ödül töreninde konuşan Bilginer, “Kendimden çok Türkiye’ye bu ödül gittiği için çok mutluyum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Bilginer
Haluk Bilginer

47’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi erkek oyuncu dalında Türkiye, İngiltere, Almanya ve Brezilya’dan 4 isim aday gösterildi. Sanatçı Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “en iyi erkek oyuncu” ödülüne layık görüldü. Bilginer, dizide alzaymır hastası olan seri katil Agah karakterini canlandırıyor.

Şahisyet

SEVEREK YAPTIĞIMIZ BİR İŞ

Haluk Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ‘’Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye’ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum’’ ifadesini kullandı. Törende de bir konuşma yapan Bilginer, dizide adalet ve bellek kaybı kavramlarının anlatıldığını belirterek, ‘’İçinde yaşadığımız toplumun bellek kaybı yaşamadığından emin olun’’ dedi.

21 ÜLKEDEN 44 ADAY

21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde aday gösterilmişti. Törende 2 özel ödül ve 11 Emmy ödülü verildi. “Şahsiyet”teki performansıyla Bilginer, “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Christopher Eccleston, Raphael Logam ve Jannis Niewöhner gibi isimlerle yarıştı. Senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, Onur Saylak’ın yönettiği Şahsiyet’te ayrıca Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Hümeyra gibi isimler rol alıyor.

UNUTULMAZ KARAKTERLER

Unutulmaz birçok karaktere hayat veren Bilginer, 1980-1993 yılları arasında İngiltere’deki televizyon dizilerinde ve tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Türkiye’deki sinema kariyerine 1987’de “Kara Sevdalı Bulut” filmiyle başlayan usta oyuncu, aralarında “İstanbul Kanatlarımın Altında”, “Masumiyet”, “Filler ve Çimen”, “Hırsız Var”, “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” ve “New York’ta Beş Minare”nin bulunduğu birçok ödüllü sinema filminde rol aldı. Sanatçı dizi ve sinema kariyerinin yanında “Aldatma”, “Kan Kardeşleri”, “Derin Bir Soluk Al”, “Çöplük”, “Histeri” ve “Balkon” adlı yapıtların da aralarında olduğu birçok tiyatro eserinde başrol oynadı. Sanatçı son olarak 2020’de vizyona girmesi beklenen, “Azizler” adlı sinema filminde de rol aldı.

EN İYİ DİZİ “MCMAFİA”

  • En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Macar oyuncu Marina Gera kazandı. Komedi dalında en iyi film, Brezilya’dan Especial de Natal Porta dos Fundos (The Last Hangover), en iyi belgesel filmi Hollanda’dan Bellingcat - Truth in a Post-Truth World, drama dalında en iyi dizi İngiltere’den McMafia, en iyi mini dizi ise Avustralya’dan Safe Harbour seçildi.

Haluk Bilginer Emmy'de en iyi erkek oyuncu seçildi
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Haluk Bilginer Emmy'de en iyi erkek oyuncu seçildi
Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Haluk Bilginer Şahsiyet dizisinde canlandırdığı karakter ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.


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