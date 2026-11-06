Harvard araştırmasından dikkat çeken sonuç: Bu meyve bağırsak-beyin ilişkisini değiştirebilir

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Yaşlanmayla birlikte hareket kabiliyetinin azalması, sosyal yaşamın sınırlanması ve açık havada daha az zaman geçirilmesi ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bu süreçte beslenmenin önemi de giderek daha fazla araştırılıyor. Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen yeni bir çalışma, özellikle antioksidan içeriğiyle bilinen yaban mersininin bağırsak ve beyin arasındaki iletişim üzerindeki olası etkilerine ışık tuttu.

65 yaş üzerindeki bireyler üç ay boyunca takip edildi

Moleküler beslenme uzmanı Dr. Courtney Millar'ın öncülük ettiği araştırmada, 65 yaş ve üzerindeki, fiziksel aktivitesi düşük bireyler incelendi. Katılımcıların bir bölümüne üç ay boyunca her gün yaklaşık iki su bardağı taze yaban mersinine karşılık gelen miktarda dondurularak kurutulmuş yaban mersini tozu verildi. Diğer grup ise plasebo tüketti.

Üç aylık sürecin sonunda her iki grupta da ruh sağlığı açısından bazı olumlu değişimler gözlendi. Ancak yaban mersini tüketen grupta depresif belirtilerdeki gerilemenin daha belirgin olduğu tespit edildi.

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Araştırmanın sonuçları, yaban mersininin ileri yaştaki bireylerde ruh sağlığını destekleyen beslenme alışkanlıkları arasında değerlendirilebileceğini düşündürdü.

Bağırsak mikrobiyotasında altı farklı enzim değişti

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer boyutu ise sindirim sistemiyle ilgili bulgular oldu. Araştırmacılar, düzenli yaban mersini tüketen katılımcıların bağırsak mikrobiyotasında kimyasal süreçlerde görev alan altı farklı bakteriyel enzimin yapısında değişiklik belirledi.

Özellikle gama-aminobütirik asit (GABA) üretimiyle bağlantılı enzimlerde görülen değişimler öne çıktı. GABA, sinir sisteminde hücreler arasındaki iletişimin düzenlenmesinde görev alan önemli bir nörotransmitter olarak biliniyor. Beyindeki sinirsel aktivitenin dengelenmesine yardımcı olan bu madde, kaygı ve depresyonla ilişkili mekanizmalarda da rol oynuyor.

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Bu bulgular, yaban mersininin yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı kalmayan, bağırsak-beyin iletişimini de ilgilendiren süreçlerle bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

Yaban mersininin rengindeki sır antosiyaninlerde

Yaban mersininin koyu mavi ve mor tonlarını veren antosiyaninler, araştırmacıların üzerinde durduğu bileşenlerin başında geliyor. Güçlü antioksidan özellikleriyle bilinen bu bitkisel bileşiklerin yanı sıra meyvenin lif içeriği de bağırsak bakterilerinin faaliyetlerini etkileyebiliyor.

Bağırsak mikrobiyotası ile beyin arasındaki çift yönlü iletişim, bilim dünyasında bağırsak-beyin aksı olarak tanımlanıyor. Bu sistem aracılığıyla bağırsaklardaki mikrobiyal faaliyetler, sinir sistemi ve ruh haliyle ilişkili süreçlerle etkileşime girebiliyor.

Yaban mersinindeki liflerin ve antosiyaninlerin bağırsak bakterileri üzerindeki etkilerinin, araştırmada gözlenen değişimlerde rol oynamış olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlardan önemli uyarı: Daha kapsamlı araştırmalar gerekiyor

Araştırmadan elde edilen sonuçlar umut verici olsa da bilim adamları bulguların dikkatli yorumlanması gerektiğini vurguluyor. Çalışmanın pilot nitelikte olması, elde edilen sonuçların daha geniş katılımcı gruplarıyla ve uzun süreli araştırmalarla doğrulanmasını gerekli kılıyor.

Yaban mersini tüketiminin depresyonu önlediği veya tedavi ettiği sonucuna henüz varılamıyor. Bununla birlikte araştırma, özellikle ileri yaştaki bireylerde beslenme düzeni, bağırsak sağlığı ve ruh hali arasındaki ilişkinin daha yakından incelenmesi gerektiğini gösteren yeni bulgular sunuyor.