Hayırlı evlat: 102 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor

Kocaali'nin Kozluk mahallesinde yaşayan 71 yaşındaki Hilmi Arslan, 15 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası yatağa bağımlı kalan annesi Havva Arslan'a vefa örneği sergileyerek, kol kanat geriyor. Maddi sıkıntılar yaşadıklarını ve komşularının yardımıyla geçimlerini sağladıklarını belirtti. Anneye bakmanın sevabının büyük olduğunu dile getiren Arslan, 15 yıldır yaptığı bakımlarda en ufak sıkıntı çekmediğini ifade etti.

AA Hilmi Aslan, annesinin bir dediğini iki etmiyor.

"Yapamazsam vicdan azabı çekerim"

Arslan, annesinin acı çekmesini istemediğini anlatarak, "Yemeğini, içmesini, ne istiyorsa yerine getiriyorum. 71 yaşındayım ve anneme seve seve bakıyorum. Anneyi nasıl atarsınız? Gece gündüz annemin başındayım, ne isterse yapıyorum. İsteyip de yapamadığım zaman vicdan azabı çekerim" diye konuştu.

AA 71 yaşındaki Aslan, annesini elleriyle besliyor.

"Duaları bana yetiyor"

Annesini bakımevine vermek istemediğini belirten Arslan, "Anne bu, nasıl vereyim? Benim elim ayağım tutuyor, onun için ölene kadar bakacağım." dedi. Arslan, annesinden aldığı duanın kendisine yettiğini kaydetti.