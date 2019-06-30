Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Hayvan sevgileriyle insanlık ölmemiş dedirttiler
AKTÜEL

Hayvan sevgileriyle ‘insanlık ölmemiş’ dedirttiler

UlaşımPark’ın şoförleri, güzergâhlarındaki 2 yaralı hayvanı kurtararak Büyükşehir Veteriner Şube Müdürlüğü’ne sağ salim teslim etti.

Haber Merkezi IHA
Yaralı martıyı ezilmekten son anda kurtardılar.
Yaralı martıyı ezilmekten son anda kurtardılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. şoförlerinin hayvan sevgisi görenleri hayran bırakıyor. Şoförlerden Yasin Özder kullandığı hat 200 otobüsüyle yaralı martıyı, 635 numaralı hatta şoförlük yapan Rahman Özer de ayakları kırılmış kargayı kurtararak ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti. Yolcuların tebrik ettiği şoförler, yaralı hayvanları tedavi olabilmesi için Büyükşehir Veteriner Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.

Yaralı martıyı orta şeritten aldı

Misafir odaklı hizmet veren UlaşımPark’ın şoförleri, güzergâhlarında gördükleri zor durumdaki hayvanları sahiplenip tedavi ettirmesiyle vatandaşlardan tebrik alıyor. 22 Haziran Cumartesi günü hat 200 numaralı İzmit-Kartal güzergâhına giden otobüsün şoförü Yasin Özder, seyir halinde ilerlediği esnada yol üzerinde fark ettiği yaralı martı için aracını durdurdu. İstanbul Tuzla Şifa Rampası mevkiinde orta şeritten yaralı martıyı aracına alan Özder’i, Kocaeli Otogar’da Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen ekip karşıladı ve martıyı teslim aldı.
Martıyla özel olarak ilgilendi
UlaşımPark şoförü Yasin Özder, Kartal peronlara geldiğinde kalkış vaktine kadar martının korkmaması için elinden ne geliyorsa yaptı. Martıyı seven sürücü Özder, karnının aç olabileceğini düşünerek martıya kek yedirdi adeta bir insan gibi martıyla iletişim kurmaya çalıştı. Yapmış olduğu anlamlı hareketten ötürü sürücü Yasin Özder, araç içerisinde bulunan yolcular tarafından tebrik edildi.

Yaralı kargayı yolda bırakmadı

25 Haziran Salı günü de Bahçecik-Umuttepe güzergâhında 635 hat numaralı otobüsün şoförlüğü yapan UlaşımPark şoförü Rahman Özer, sahil yolunda seyir halindeyken önüne çıkan yaralı kargayı fark etti. Hemen aracını durdurarak karganın yanına giden şoför Özer, ayaklarının kırık olduğunu gördü. Hemen yetkililerle iletişime geçen Özer, kargayı Bahçecik Merkez’de buluştuğu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı görevlilere teslim etti. Yaralı kargayı teslim alan zabıta da Veteriner Şube Müdürlüğü’nden gelen ekiplere teslim etti.

REKLAM

Ayakları kırık kargaya özel ilgi

Sahil yolunda bulduğu yaralı kargayı zabıtaya teslim etmeden önce Ulaşımpark şoförü Özer, su içirdi. Aç olabileceğini de düşünen Özer, poğaça ile yaralı kargayı besledi. Ayaklarının kırık olmasından dolayı zabıta ile buluşacağı yere kadar arabada dengesini kaybetmemesi ve rahat bir yolculuk geçirmesi için kutunun içine koydu.

Yolcular da ilgilendi

Ayrıca her iki olayda da dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Şoförler kurtardıkları hayvanları otobüslerine alırken sürüş güvenliğini tehlikeye atmamak için yaralı hayvanları yolculara verdi. Yolcular da otobüsün son durağına kadar yaralı hayvanlarla yakından ilgilendi. Araç içerisinde ki yolcular martının ve karganın güvende olmasını ve korkmaması için ellerinden geleni yaptı. Yolcular ayrıca ‘insanlık ölmedi’ dedirten UlaşımPark şoförlerini tebrik ederek güzel davranışından dolayı teşekkür etti. Bazı yolcular olaydan sonra UlaşımPark’ı arayarak hayvanların durumunu sordu.

FETÖ konusunda uyardı

FETÖ konusunda uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'daki Türklerle buluştu.
Yüzde 20 kazandırdı

Yüzde 20
kazandırdı

​Gram altın kazandırmaya devam ediyor.
Magandalardan köprüde utanmaz şov

Magandalardan köprüde utanmaz şov

​Akan trafikte tek teker ilerlediler üstüne bir de poz verdiler.
Her gün bir çocuk

Her gün bir çocuk

​Göç yolunda ya kayboluyor yahut ölüyorlar.
Vahşet 5 yıl sonra ihbarla ortaya çıktı

Vahşet 5 yıl sonra ihbarla ortaya çıktı

​Yeğeninin anlatıkları sonucu koca tutuklandı.
Tarihin zirvesi

Tarihin zirvesi

Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının birinci yılında anılıyor.
Silahsızlandırılmış<br>bölgede görüştüler

Silahsızlandırılmış
bölgede görüştüler

İkilinin bir önceki zirvesi sonuçsuz tamamlanmıştı.
Sıcaklıklar<br> 5 derece azalacak

Sıcaklıklar
5 derece azalacak

Kuzeye sağanak güneye fırtına uyarısı.
İhracatta rekor açılımla geldi

İhracatta rekor açılımla geldi

​Afrika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine ihracatta yüzde 20'lik artış gerçekleşti.
Türkiye S-400'de haklı

Türkiye S-400'de haklı

​Trump'tan tarihi itiraf: Türkiye'ye adil davranmadık.
Taraftarı mest etti

Taraftarı mest etti

​Dünya devini reddetti, Fenerbahçe'yi seçti.
İlk kafile gidiyor

İlk kafile gidiyor

80 bin hacı adayı kutsal göreve hazırlanıyor.
Yavru köpeği<br> kürekle dereye attı

Yavru köpeği
kürekle dereye attı

​Akıllara durgunluk veren olayda soruşturma açıldı.
Görüşmelerde uzlaştılar

Görüşmelerde uzlaştılar

Trump ve Cinping, ticaret görüşmelerini yeniden başlatıyor.
Esed yine saldırdı

Esed yine saldırdı

MSB: Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek.
'Vedat'ın <br>aklındaki takım...'

'Vedat'ın
aklındaki takım...'

Rizespor Başkanı, yenisafak.com'a konuştu.
Kara propagandası çürütüldü

Kara propagandası çürütüldü

Emniyet, HDP'li Ayşe Sürücü'nün yalanına video ile cevap verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.