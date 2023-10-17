Her filmimde geleneksel sanatlar var

"Saype" adıyla tanınan Fransız arazi sanatçısı Guillaume Legros, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkıma ve ardından bölgede gösterilen birlikteliğe dikkati çekmek amacıyla çizdiği, iç içe geçen tokalaşmış eller resmini tanıttı. Saype, tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla oluşturduğu "Duvarların Ötesinde (Beyond Walls)" isimli projesinin 19. ayağını Hatay'da tamamladı. Arazi sanatçısı Saype, Hatay'ın Antakya, Defne ve Altınözü ilçelerinde üç ayrı noktada tebeşir ve kömürden yapılan bir boyayla çim ve toprak üzerine freskler çizdi. Yaklaşık iki haftada çalışmalarını tamamlayan Saype, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda eserini tanıttı.