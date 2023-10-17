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Hayat

Her filmimde geleneksel sanatlar var

04:00 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Derviş Zaim, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün düzenlediği “Bir Filmin Hikâyesi” isimli programın konuğu oldu.

Derviş Zaim, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün düzenlediği “Bir Filmin Hikâyesi” isimli programın konuğu oldu.

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Derviş Zaim, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün düzenlediği “Bir Filmin Hikâyesi” isimli programın konuğu oldu. 2016 yapımı “Rüya” filmi üzerine moderatör Suat Köçer’in sorularını cevaplandıran Zaim, filmin Sancaktar Camii’nin inşa süreciyle başladığını söyledi. Anadolu’nun hemen her bakımdan sanatı besleyen güçlü kültürel zenginliğe sahip olduğunu ifade eden usta yönetmen, filmlerinde bu zenginlikten yararlanmaya ayrıca önem verdiğini belirtti. Geleneksel Türk Sanatlarının önemine vurgu yapan Zaim, hemen her filminde bu sanatlardan yararlandığının altını çizdi.


Fransız sanatçı Hatay'da yıkıntılar arasında çizdiği resmi tanıttı
Fransız sanatçı Hatay'da yıkıntılar arasında çizdiği resmi tanıttı

"Saype" adıyla tanınan Fransız arazi sanatçısı Guillaume Legros, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkıma ve ardından bölgede gösterilen birlikteliğe dikkati çekmek amacıyla çizdiği, iç içe geçen tokalaşmış eller resmini tanıttı. Saype, tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla oluşturduğu "Duvarların Ötesinde (Beyond Walls)" isimli projesinin 19. ayağını Hatay'da tamamladı. Arazi sanatçısı Saype, Hatay'ın Antakya, Defne ve Altınözü ilçelerinde üç ayrı noktada tebeşir ve kömürden yapılan bir boyayla çim ve toprak üzerine freskler çizdi. Yaklaşık iki haftada çalışmalarını tamamlayan Saype, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda eserini tanıttı.


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31 dakika önce
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