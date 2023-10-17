Her filmimde geleneksel sanatlar var

Derviş Zaim, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün düzenlediği “Bir Filmin Hikâyesi” isimli programın konuğu oldu.
Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Derviş Zaim, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün düzenlediği “Bir Filmin Hikâyesi” isimli programın konuğu oldu. 2016 yapımı “Rüya” filmi üzerine moderatör Suat Köçer’in sorularını cevaplandıran Zaim, filmin Sancaktar Camii’nin inşa süreciyle başladığını söyledi. Anadolu’nun hemen her bakımdan sanatı besleyen güçlü kültürel zenginliğe sahip olduğunu ifade eden usta yönetmen, filmlerinde bu zenginlikten yararlanmaya ayrıca önem verdiğini belirtti. Geleneksel Türk Sanatlarının önemine vurgu yapan Zaim, hemen her filminde bu sanatlardan yararlandığının altını çizdi.