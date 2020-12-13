Her güne bir masal her güne bir oyun

Türkiye’nin lider teknoloji kurumu KoçSistem, kurumsal sosyal sorumluluk projesi Aile Saati çatısı altında Türk yayıncılığının en büyük kuruluşlarından Yapı Kredi Yayınları ile yeni bir iş birliğine imza attı. KoçSistem’in hayata geçirdiği Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) “Eğitim Ortağı” olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projesi Aile Saati’nin “Kitap Ortağı” Yapı Kredi Yayınları oldu. KoçSistem ve Yapı Kredi Yayınları iş birliği kapsamında, özellikle pandemi döneminde artan dijital ekran kullanımına karşı ebeveynlere, aile içerisinde daha kaliteli zaman geçirmek ve iletişimi artırmak amacıyla kitap okuma alışkanlığının yeniden kazandırılması çağrısında bulunuyor.
KoçSistem’in Yapı Kredi Yayınları ile yaptığı iş birliği kapsamında AÇEV Anne ve Baba Destek Programları’nda ebeveynlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına ve kitap seçimine yönelik eğitimler verilecek. Aynı zamanda, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Her Güne Bir Masal” ve “Her Güne Bir Oyun” isimli kitaplar eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılarak, “ekransız” ev içi faaliyetleri desteklenecek. Projenin tanıtımını geçtiğimiz hafta KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ve Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen ve Türk edebiyatının usta kalemlerinden yazar Ahmet Ümit birlikte yaptı.
Sen de katıl
- -Aile Saati projesi ile #haydikapatalım hareketini başlatan KoçSistem, ebeveynlere her gün 19:00 – 20:00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ediyor.
- -Bu sürede ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tüm ekranları kapatarak “ekransız”; ev içi veya dışı çeşitli etkinliklerle birlikte zaman geçirmeleri çağrısı yapıyor.
- -Aile Saati projesi kapsamında İstanbul ve İzmir’in çeşitli semtlerinde açılan 94 kurs ile 2.000’den fazla ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşıldı.
- -AÇEV Anne ve Baba Destek Programları kapsamında teknoloji modülünün entegrasyonuyla uygulanan eğitimlerde ebeveynler çocuklarının teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri için desteklendiler.
- -KoçSistem çalışanları da ailelere “Güvenli İnternet Kullanmı ve Teknolojide Yeni Trendler” eğitimi verdiler.
- -Pandemi döneminde de eğitimler dijital ve eğitim kitleri ile devam ediyor.
- -Güncel UNICEF raporları pandemi nedeniyle tüm dünyada 188 ülkede okulların tatil edildiği, öğrencilerin neredeyse yüzde 90’ının eğitimlerini evlerinden sürdürmek zorunda kaldığına işaret ediyor.
- -Dünya çapında pandemi ile internet kullanımında yüzde 50 oranında artış görüldü.