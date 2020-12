Her güne bir masal her güne bir oyun Her güne bir masal her güne bir oyun KoçSistem tarafından hayata geçirilen, bilinçli teknoloji kullanımına dikkat çekmeyi ve aile içerisinde ebeveyn-çocuk iletişimine katkı sağlamayı amaçlayan Aile Saati projesi, yeni proje ortağı Yapı Kredi Yayınları ile etki alanını genişletiyor. Projeye kapsamında Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Her Güne Bir Oyun” ve “Her Güne Bir Masal” isimli özel olarak basılarak eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılacak.

Haber Merkezi 13 Aralık 2020, 04:00 Yeni Şafak