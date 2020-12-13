Her güne bir masal her güne bir oyun

Türkiye’nin lider teknoloji kurumu KoçSistem, kurumsal sosyal sorumluluk projesi Aile Saati çatısı altında Türk yayıncılığının en büyük kuruluşlarından Yapı Kredi Yayınları ile yeni bir iş birliğine imza attı. KoçSistem’in hayata geçirdiği Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) “Eğitim Ortağı” olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projesi Aile Saati’nin “Kitap Ortağı” Yapı Kredi Yayınları oldu. KoçSistem ve Yapı Kredi Yayınları iş birliği kapsamında, özellikle pandemi döneminde artan dijital ekran kullanımına karşı ebeveynlere, aile içerisinde daha kaliteli zaman geçirmek ve iletişimi artırmak amacıyla kitap okuma alışkanlığının yeniden kazandırılması çağrısında bulunuyor.

KoçSistem’in Yapı Kredi Yayınları ile yaptığı iş birliği kapsamında AÇEV Anne ve Baba Destek Programları’nda ebeveynlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına ve kitap seçimine yönelik eğitimler verilecek. Aynı zamanda, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Her Güne Bir Masal” ve “Her Güne Bir Oyun” isimli kitaplar eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılarak, “ekransız” ev içi faaliyetleri desteklenecek. Projenin tanıtımını geçtiğimiz hafta KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ve Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen ve Türk edebiyatının usta kalemlerinden yazar Ahmet Ümit birlikte yaptı.

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Mehmet Ali Akarca. Tülay Güngen, Ahmet Ümit projeyi tanıttılar.

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