Hayat Herbel ağrısı, fıtık değildir
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Her bel ağrısı, fıtık değildir

Her bel ağrısı, fıtık değildir

Yetişkin toplumun yaklaşık yüzde 80’i hayatlarının bir döneminde bel ağrısı şikayeti ile karşılaşır ve bu şikayetler, hafif bel tutulmalarından, hareketi zorlaştıracak bacak ağrılarına kadar değişik şiddetlerde olabilir. Toplum genel olarak bel ağrılarının kaynağını fıtığa bağlar ve çevrelerinde olan diğer insanların tedavi yöntemleriyle sonuca ulaşmaya çalışır. Bel ağrılarının nedenleri arasında; doğumsal sorunlardan yapılan işe, spor aktivitelerinden kullanılan yatağa, kilo sorunlarından ailesel yatkınlığa kadar uzanan çeşitli nedenleri sıralayabiliriz. Bu konuda görüntüleme yöntemleri de bazen yanıltıcı olabilir ve her MR sonucu tanı demek değildir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bel ağrıları, çok değişik sebeplere bağlı olarak gelişebilir.
Bel ağrıları, çok değişik sebeplere bağlı olarak gelişebilir.

Bel ağrılarının değişik nedenle bağlı olarak geliştiğini anlatan Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları kaydetti:

  • “Bel ağrıları, çok değişik sebeplere bağlı olarak gelişebilir ve bu yüzden tedavileri de standart yöntemlere bağlı olmaz. Bazı durumlarda ağrılar, fizik tedavi, egzersizler ve yüzme ile çözülebilirken, bazı durumlarda ise acil ameliyata bile gidebilir. Eğer ağrınız 1 haftayı geçiyorsa, sık aralıklarla tekrar ediyorsa, bacakta veya ayakta karıncalanma, uyuşma ya da kuvvet kaybı varsa, hemen bir doktora görünmeniz gerekiyor. Tedavi, her zaman akut dönemde daha kolaydır” dedi.

Bel ağrılarının nedenleri arasında; doğumsal sorunlardan yapılan işe, spor aktivitelerinden kullanılan yatağa, kilo sorunlarından ailesel yatkınlığa kadar uzanan çeşitli nedenler sıralanabilir.

Uzun süren ve günlük hayatı zorlaştıran ağrılarda mutlaka uzman görüşü alınması gerektiğinin altını çizen Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, bel ağrısı ve bel fıtığını ayıran en temel nedenlere ilişkin şunları söyledi:

1-Bel fıtığı ağrısı genellikle kalça içinden başlar ve bacağın arka tarafına doğru yayılır. Bel tutulmalarında ise ağrı genellikle belin ortasında ve kemer çizgisinin üzerindedir.

2-Bel fıtığında bacakta ve ayakta uyuşma, karıncalanma, his kaybı oluşurken, normal bel tutulmalarında bunlar çok nadir görülür.

3-İleri dönem fıtıklarda ayak bileğinde ve ayak parmaklarında kuvvet kaybı görülürken, bel tutulmalarında bunlara rastlanmaz

4-İstirahat etmek bel tutulmalarında ağrıyı azaltırken, fıtıklarda çok fazla etkili olmaz.

5-İleri dereceli sinir basısı yapan fıtıklar genellikle ameliyatla sonuçlanırken, bel tutulmalarında bu risk yoktur.

6-Zorlayıcı sporlar, bel fıtıklarını da, bel tutulmalarını da kötü yönde etkiler ve iki grup için de kuvvetlendirirsem geçer düşüncesi yanlıştır.

7-Bel kaslarını uygun egzersizlerle ve germelerle sağlıklı tutmak, iki grup hastada da uzun dönem etkilerini azaltır.

8-Manipülasyon veya benzeri metotlar bel tutulmalarında etkili olabilirken, bel fıtıklarında durumu daha da kötüye götürebilir. Bu nedenle, ağrının gerçek teşhisi konmadan yapılmaları sakıncalıdır.

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