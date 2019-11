Her bel ağrısı, fıtık değildir Her bel ağrısı, fıtık değildir Yetişkin toplumun yaklaşık yüzde 80’i hayatlarının bir döneminde bel ağrısı şikayeti ile karşılaşır ve bu şikayetler, hafif bel tutulmalarından, hareketi zorlaştıracak bacak ağrılarına kadar değişik şiddetlerde olabilir. Toplum genel olarak bel ağrılarının kaynağını fıtığa bağlar ve çevrelerinde olan diğer insanların tedavi yöntemleriyle sonuca ulaşmaya çalışır. Bel ağrılarının nedenleri arasında; doğumsal sorunlardan yapılan işe, spor aktivitelerinden kullanılan yatağa, kilo sorunlarından ailesel yatkınlığa kadar uzanan çeşitli nedenleri sıralayabiliriz. Bu konuda görüntüleme yöntemleri de bazen yanıltıcı olabilir ve her MR sonucu tanı demek değildir.

Haber Merkezi 19 Kasım 2019, 13:08 Son Güncelleme: 19 Kasım 2019, 13:11 Yeni Şafak