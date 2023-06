Hicaz yollarında bir müftünün hatıraları

Her cümlesi kutsal iklimin aşkıyla kurulan hac hatıralarını yaşamaya da yazmaya da okumaya da doymanın imkanı yoktur. O mübarek diyarlarda geçen muazzam zamanın her anını dondururcasına kaydetmeyi hangi müslüman istemez. Her Müslüman kutlu beldelerden tarihe esaslı notlar düşmek ister. Fakat bu pek az bahtiyara nasip olur. İşte o bahtiyarlardan biri de “Hicaz Yolları’’ kitabının müellifi merhum Mehmet Barut. Tokat Turhal Müftüsü iken 1967 yılında karayoluyla bir mübarek sefere çıkan ve o mübarek seferi Demokrat Turhal Gazetesi’nde 177 yazıyla günbegün kayda geçiren Mehmet Barut Hoca’nın bu özgün çalışması Niyazi Ercan’ın önerisi ile Kamil Büyüker tarafından yayına hazırlandı.