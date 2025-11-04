Yeni Şafak
Hicret rotasında manevi yolculuk

04:004/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Hazreti Muhammed’in (sav) Mekke’den Medine’ye yaptığı hicreti hissetmek isteyen 15 kişilik grup, 315 kilometrelik manevi bir yürüyüşe çıktı.
İngiltere, İskoçya, Kosova, Türkiye ve S. Arabistan’dan 15 kişi, Peygamber Efendimiz’in (sav) Mekke’den Medine’ye hicretini adım adım hissetmek için aynı yolu yürüyecek. “Hijrah Hub” öncülüğünde bir araya gelen grup 315 km’lik yolu günde 40 km yürüyerek 8 günde tamamlayacak. İlk duraklardan biri Sevr Mağarası’ydı.

Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye yaptığı hicret yolculuğunu adım adım hissetmek isteyen bir grup Müslüman, yaklaşık 315 kilometrelik rotayı 8 günde tamamlayacakları manevi bir yürüyüşe çıktı. İngiltere, İskoçya, Kosova, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi farklı ülkelerden gelen 15 kişilik grup, İngiltere merkezli "Hijrah Hub" adlı kuruluşun öncülüğünde bir araya geldi. Katılımcılar, Hazreti Muhammed ve sahabelerinin 622 yılında Mekke'den Medine'ye gerçekleştirdiği hicret yürüyüşünün rotasını takip edecek. Çölde yapacakları uzun yürüyüş öncesinde ise Mekke’deki manevi mekânları ziyaret ederek yolculuğa ruhen hazırlanıyorlar.

MÜBAREK BİR HİS İÇİNDEYİZ

Hazırlıklarını tamamlayan ekip, Peygamberimizin hicret esnasında Hazreti Ebubekir ile birlikte üç gün geçirdiği Sevr Dağı'ndaki mağarayı da ziyaret etti. Yürüyüşe İngiltere'den katılan Doktor Mohammed Sattar, duygularını şu sözlerle anlattı: “Sevr Mağarası'ndan yeni çıktım ve şu anda çok duygusal hissediyorum. Derin bir öz yansıma ve çok mübarek bir his içindeyim.”

ONLARA OLAN SAYGIMIZ ARTIYOR

Hijrah Hub kurucularından Waseem Mahmood ise, yürüyüş boyunca Peygamberimizin geçtiği, konakladığı ve dua ettiği yerleri adım adım takip edeceklerini belirtti. Daha önce iki kez bu yolculuğu tamamladığını söyleyen Mahmood, “Bu yolculukta Peygamberimizin ve Hazreti Ebubekir'in yaptıkları fedakarlıkları kavrayarak onlara olan saygınız daha da artıyor” dedi. Katılımcılar, günde yaklaşık 40 kilometre yürüyerek gerçekleştirecekleri bu yolculuğu, Siyer uzmanlarının rehberliğinde sürdürecek. Hicret yürüyüşü, Mescid-i Nebevi ziyaretiyle son bulacak.



#aktüel
#hayat
#hicret
