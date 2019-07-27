Hayat Hırsızlar minik İkraya kıyamadı Akülü arabayı geri getirdi
AKTÜEL

Hırsızlar minik İkra'ya kıyamadı: Akülü arabayı geri getirdi

Konya'da 4,5 yaşındaki İkra Akbaba'nın çalınan akülü arabası, iki gün önce apartmanın önüne bırakıldı. Anne Şengül Akbaba, "Arabamız bulundu. Biz ve kızım İkra çok mutluyuz. Dünyalar kızımın oldu" dedi.

Haber Merkezi DHA
4,5 yaşındaki İkra harçlıklarını biriktirerek akülü araba almıştı.
4,5 yaşındaki İkra harçlıklarını biriktirerek akülü araba almıştı.

Osman ve Şengül Akbaba çifti, çocukları İkra'nın harçlıklarından biriken bin 100 TL ile akülü araba aldı. Akülü arabayı apartmanın girişine bırakan Akbaba ailesi, öğle saatlerinde bina önünde şüpheli motosiklet olduğunu fark etti. Bunun üzerine kontrol etmek için camdan bakan baba Osman Akbaba, bir kişinin akülü arabayı alarak binadan çıktığını gördü. Akbaba, "Neden akülü arabayı alıyorsunuz? Bırakın akülü arabamızı" diye seslendi.

Gözcülük yapan diğer şüpheli ise baba Akbaba'ya dönüp, "O iş bitti. Geçmiş olsun" dedi. iki şüpheli, akülü arabayla birlikte motosikletle kaçtı.
Osman Akbaba, otomobiliyle şüphelilerin peşine düştü ancak yakalayamadı. Güzergahtaki bazı iş yeri ve apartmanların güvenlik kameralarından şüphelilerin görüntülerini elde eden Akbaba, polise şikayette bulundu.
'APARTMANIN KAPISINA BIRAKTILAR'
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, Perşembe günü saat 22.30 sıralarında çalınan akülü araba apartmanın kapısının önüne bırakıldı. Aile akülü arabayı görünce büyük mutluluk yaşadı.
Anne Şengül Akbaba, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Polislerimiz günlerdir çalışıyorlar. Şüpheliler de yakalanacaklarını anlayınca arabayı bırakıp gittiler diye düşünüyoruz. Akşam 22.30 sıralarında akülü arabamızı apartmanımızın önüne bırakıp gitmişler. Bulduğumuzda çok sevindik. Kızım ve biz arabamız geri geldiği için çok mutluyuz. Dünyalar İkra'nın oldu" dedi.
Küçük İkra, bir haftadır binemediği akülü arabasıyla apartmanın bahçesinde tur attı.

Denizcilik sektöründe gurur duyulacak bir proje

'Denizcilik sektöründe gurur duyulacak bir proje'
Ucuz ekmek mahkemelik

Ucuz ekmek mahkemelik

​İtiraz edildi, 6 işletmeye daha dava açılacak.
FETÖcü polislere şafak baskını

FETÖ'cü polislere şafak baskını

​30 ilde 64 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Mısırların <br>arasına saklamışlar

Mısırların
arasına saklamışlar

Jandarma drone ile çiftçileri kıskıvrak yakaladı.
Merkez indirdi<br>sıra bankalarda

Merkez indirdi
sıra bankalarda

​İş dünyası bankalardan da faiz indirimi bekliyor.
72 terörist Pençe ile etkisizleştirildi

72 terörist Pençe ile etkisizleştirildi

​Mehmetçik kararlılıkla harekatı devam ediyor.

Tarihi hezimet: 7-3

Tarihi hezimet: 7-3

Atletico Madrid, Real Madrid'i sahadan sildi.

İstanbul'a ilk kurbanlıklar geldi

İstanbul'a ilk kurbanlıklar geldi

Kurbanlıklar tek tek denetlenerek kente alındı.

Geri kabul<br>iptal edilsin

Geri kabul
iptal edilsin

İmzalanan antlaşma 3 senedir tek taraflı işliyor.
Ayak bileklerinden vurun

Ayak bileklerinden vurun

​İşgalci İsrail güçlerinden skandal talimat.
Türkiye'yi suçlamıyorum

Türkiye'yi suçlamıyorum

​ABD Başkanı Trump, S-400'lere ilişkin açıklama yaptı.
Saldırı talimatı Kandil'den

Saldırı talimatı Kandil'den

​Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler itiraf etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.