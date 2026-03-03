Hollanda'da sonradan Müslüman olan Zeynep van de Weijer: O an İslam'da daha fazlası olduğunu düşündüm

"Hatta bir defa namaza bile katıldı, ne yapıldığını tam bilmeden. Buna gerçekten çok seviniyorum. Müslüman olduğumda ailem konusunda çok şanslıydım. Elhamdülillah seçimimin arkasında durdular. Bir arkadaşım da Müslüman oldu ama onun babası asla kabul etmedi. Yine de ona her zaman, 'Allah seninle beraberdir. O, kaldıramayacağın yükü sana vermez. Sen doğru bildiğin ve içinde huzur bulduğun yolda ilerle.' dedim. Nitekim arkadaşımın babası da zamanla yumuşadı. Ailen senin her zaman ailendir, sonsuza kadar senden uzak kalamazlar."