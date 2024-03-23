Hollywood’da “Gazze çatlağı” derinleşiyor

Geçtiğimiz hafta manşetten duyurduğumuz haberimizle ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Oscar töreninde en iyi uluslararası film ödülünü alan Jonathan Glazer’in Gazze ile ilgili konuşmasına tepkiler dinmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftaya kadar destek verenler ve tepki gösterenler tek tek ortaya çıkarken, bu defa bir mektup yayınlandı. Variety’nin özel haberine göre 1000’den fazla yahudi sinemacı Glazer’e tepki gösteren mektuba imza arttı. Mektupta şu ifadelere yer veriliyor: “Bir ırkı yok etmeye çalışan Nazi rejimi ile kendi imhasını önlemek isteyen İsrail ulusu arasında ahlaki bir denklik oluşturma çabasını reddediyoruz. “Binlerce yıllık bir vatanı savunan ve Birleşmiş Milletler tarafından bir devlet olarak tanınan yerli bir Yahudi halkını tanımlamak için ‘işgal’ gibi kelimelerin kullanılması tarihi çarpıtmaktadır. Tüm dünyada, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Hollywood’da giderek artan Yahudi karşıtı nefreti körükleyen modern kan iftirasına itibar kazandırıyor. Antisemitizmin arttığı mevcut ortam, Bay Glazer’in filminde tasvir edilen Holokost sırasında hiçbir devletin yapmadığı gibi, bizi her zaman kabul edecek olan İsrail Yahudi Devleti’ne olan ihtiyacın altını çizmektedir." Hollywood’da etkili lobilerle tanınan Yahudilerin, İsrail’in uyguladığı soykırıma karşı çıkışları baskılamak için bu tür çabaları zorladığı iddia edilirken, Jonathan Glazer ise tepkilerle ilgili sessizliğini koruyor.