İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Göksu ve İmamoğlu'ndan başsağlığı mesajı
- Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu mesajında ''İstanbul Büyükşehir Belediyes İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın Kovid-19 nedeniyle vefatı bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İBB ailesine başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi @istacistanbul Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın Kovid-19 nedeniyle vefatı bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İBB ailesine başsağlığı diliyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi @istacistanbul Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın Kovid-19 nedeniyle vefatı bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İBB ailesine başsağlığı diliyorum.— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) September 26, 2020
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından Canlı'nın ölümüne ilişkin payşaltığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
- "Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı’yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."
Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı’yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/VMKokaxdjH
Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı’yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/VMKokaxdjH— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 26, 2020