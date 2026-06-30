İbrahim Sadri’den 40 yıllık birikimin gösterisi

Şiir yorumcusu, tiyatrocu ve sunucu İbrahim Sadri, sanat hayatındaki 40 yıllık birikimini “İbrahim Sadri Sineması” adlı interaktif gösterisiyle seyirciye aktarıyor.
Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde şiirli, şarkılı tek kişilik gösteride sanatseverlerle buluşan Sadri, yaklaşık 32 yıl sonra böyle bir gösteriyle sahneye çıkmanın kendisini çok genç hissettirdiğini belirterek, “Onun ötesinde bu konuda biraz izleyicinin de özlemi olduğunu fark ettim. Bu da beni çok mutlu etti. Ağırlıklı olarak yakın geçmişin hikâyelerini, anılarını, kendi yaşadığım anıları sahneye taşımaya çalıştım. Bir tiyatro oyunundan ziyade içinde şiir, duygusal öyküler, menkıbeler ve biraz şakaların da olduğu, hayat gibi biraz karman çorman gözüken, hepsinden bir parça bulunan bir gösteri. Açıkçası gördüğümüz ilgi, tepki beni çok mutlu ediyor” dedi.
SANAT DÜNYASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER
Sadri ile beraber kendisinin kurduğu Çağrı Sahnesi ve “İnsanlar ve Soytarılar” gibi birçok önemli projeye imza atan tiyatro sanatçısı Ulvi Alacakaptan ise yeniden Sadri’nin böyle bir gösteriyle tiyatro sahnesine dönmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Seyirciyle interaktif iletişimin sağlandığı gösteri, 1970, 1980 ve 1990’lı yıllara göndermelerde bulunuyor. Hikâyeler, anılar, fotoğraflar, şiirler ve şarkıların harmanlandığı sahne performansında, yazlık sinemalardan İstanbul trafiğine, iftar davetlerinden seyyar satıcıların maceralarına kadar eski yıllara ait geniş bir panorama sunuluyor. Teknik yönetmenliğini Furkan Eren’in üstlendiği gösteride hikayelerin yanı sıra edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimleri de anılıyor. Gösteri, yıl boyunca farklı şehirlerde sahnelenecek.