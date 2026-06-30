İbrahim Sadri’den 40 yıllık birikimin gösterisi

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde şiirli, şarkılı tek kişilik gösteride sanatseverlerle buluşan Sadri, yaklaşık 32 yıl sonra böyle bir gösteriyle sahneye çıkmanın kendisini çok genç hissettirdiğini belirterek, “Onun ötesinde bu konuda biraz izleyicinin de özlemi olduğunu fark ettim. Bu da beni çok mutlu etti. Ağırlıklı olarak yakın geçmişin hikâyelerini, anılarını, kendi yaşadığım anıları sahneye taşımaya çalıştım. Bir tiyatro oyunundan ziyade içinde şiir, duygusal öyküler, menkıbeler ve biraz şakaların da olduğu, hayat gibi biraz karman çorman gözüken, hepsinden bir parça bulunan bir gösteri. Açıkçası gördüğümüz ilgi, tepki beni çok mutlu ediyor” dedi.