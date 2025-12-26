İffet Saraçoğulları’ndan zamana dokunan soyut bir deneyim: 'Zamanın Ötesinde'

Yeni Şafak
19:0226/12/2025, الجمعة
Sanatçı İffet Saraçoğulları, Art in White Gallery by IAAF kapsamında Kemer Country Club Göktürk’te izleyiciyle buluşan “Zamanın Ötesinde” seçkisiyle, zamanı ölçülen bir olgudan çok katmanlar, dokular ve ışıkla hissedilen bir deneyim olarak ele alıyor.

Sanatçı İffet Saraçoğulları, 24–28 Aralık 2025 tarihleri arasında Art in White Gallery by IAAF kapsamında, Kemer Country Club Göktürk’te izleyiciyle buluşan “Zamanın Ötesinde” başlıklı seçkisiyle, çağdaş soyut ve mix-media pratiğine odaklanan bir sunum gerçekleştirdi.


Sergi, zamanı ölçülen bir kavram olarak değil; katmanlar, dokular ve ışık aracılığıyla hissedilen bir deneyim olarak ele alan yaklaşımıyla öne çıktı. Saraçoğulları’nın epoksi, pigment ve doğal malzemeleri bir araya getirdiği çalışmaları, izleyiciyi belirli bir anlatıya yönlendirmekten çok, kişisel bir iç okuma alanı açmayı amaçladı.

“Zamanın Ötesinde” seçkisinde yer alan eserler; başlangıç ve son fikrinden uzak, süreklilik hissi taşıyan yüzey yapılarıyla dikkat çekti. Katmanlar arasında değişen ışık etkileri ve organik dokular, her bakışta farklı bir detayın öne çıkmasına imkân tanıdı. Sergi boyunca izleyiciler, eserlerle birebir ve sakin bir temas kurma fırsatı buldu.

Sanat pratiğini, 20 yılı aşkın reklamcılık ve iletişim kariyerinden gelen stratejik bakış açısıyla şekillendiren Saraçoğulları, görsel anlatım gücünü kavramsal bir bütünlük içinde ele alıyor. Kompozisyon, ritim ve yüzey dengesi, sanatçının çalışmalarında belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

Sanatçı, daha önce IAAF Sanat Fuarı ve TOÇEV yararına Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenen etkinlikte eserlerini sergilemiş; 2025 yılı içinde ise “Zamanın Ötesinde” konseptiyle bu yaklaşımını daha da derinleştirmiştir.

“Zamanın Ötesinde”, izleyiciyi hızdan uzaklaştıran, durmayı ve bakmayı teşvik eden bir sergi deneyimi olarak konumlanırken; Saraçoğulları’nın çağdaş sanat pratiğindeki yerini daha görünür kılan bir durak niteliği taşıyor.

Sergi Bilgileri

Sanatçı: İffet Saraçoğulları

Konsept: Zamanın Ötesinde

Kapsam: Art in White Gallery by IAAF

Tarih: 24–28 Aralık 2025

Mekân: Kemer Country Club Göktürk – İstanbul

#İffet Saraçoğulları
#Sergi
#Art in White Gallery by IAAF
#Kemer Country Club Göktürk
