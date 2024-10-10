İhanet kalkışmasını haberlerimizle uyardık: Onur manşeti

FETÖ’cü kalkışmanın ayak seslerini duyurmada önemli bir görev üstlenen Yeni Şafak, 15 Temmuz kalkışmasının olduğu günde “En Büyük Silahlı Terör Örgütü” manşeti ile 30 yıllık tarihinin en kritik uyarısıyla yayınlandı. Yeni Şafak, 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte FETÖ’nün başta TSK olmak üzere devlet içinde nasıl bir örümcek ağı ördüğüne ilişkin çok sayıda uyarıcı niteliğe sahip detaylı haberlere imza attı.





ÖRGÜTÜ DEŞİFRE EDEN HABERLER

15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü darbe girişimi yaklaşırken Yeni Şafak, terörist örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasını tüm detaylarıyla deşifre eden haberlere imza attı. 22 Haziran 2016’da manşetten duyurulan “FETÖ’nün harbiye kumpası” başlıklı manşetle, Kara Harp Okulunda 2008-2014 yılları arasında yaklaşık 2 bin öğrencinin “şok mangalarında işkence gibi talimler, sınav sorularının değiştirilmesi gibi oyunlarla ordudan ayrılmak zorunda bırakıldığı” ortaya çıkarıldı.





HEP YENİ ŞAFAK DUYURDU

Yine 21 Haziran’da FETÖ’nün GATA’daki teröristlerinin 2008- 2014 yılları arasında kendilerinden olmayan havacıları nasıl sistem dışına ittiklerinin detayları, “Havada tasfiye… 500 pilot sahte sağlık raporu verilerek saf dışı bırakıldı” manşetiyle aktarıldı. TSK’daki FETÖ yapılanması 25 Haziran 2016’da “GATA’da FETÖ kıyımı”, 10 Temmuz 2016’da “FETÖ Amiralleri”, 13 Temmuz’da FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri’ndeki elektronik haberleşme sistemini ele geçirdiğini duyuran “Bahriye’nin derin kulağı”, 14 Temmuz’da TSK’nın FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonun başladığını duyuran “18 Paşa’ya FETÖ suçlaması” manşetleriyle deşifre edildi. FETÖ’nün darbe için düğmeye bastığı 15 Temmuz 2016 günü ise Yeni Şafak, “En büyük silahlı terör örgütü… TSK bile pes etti” manşetiyle çıkmıştı. Haberde, FETÖ ana davasını açan Ankara Başsavcılığının 666 sayfalık iddianamesinde “en geniş katılımlı silahlı örgütlenme” olarak nitelenen paralel örgüt için “TSK bile 2006’da başlayan asimetrik, psikolojik harekatlara dayanamayıp pes etmek zorunda kaldı” tespitine yer verilmişti. Yeni Şafak, FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergiledi. FETÖ’nün terör örgütü olarak MGK toplantısında ilan edilmesi, 28 Mayıs 2016’da, “Fetullahçı Terör Örgütü” olarak manşete taşındı Fetullahçı Terör Örgütüne dair tüm ayrıntıları manşet haberleriyle okurlarına aktardı. 9 Temmuz 2016’da “Rüşvet Talimatı” başlıklı manşet haberde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in “yünyada satın alınmayacak adam yoktur. Sadece fiyatları farklıdır” talimatları ile yapıdan ayrılanları tehdit eden “Şeytan cemaatten ayrılanın işini bitirir. Cemaatten ayrılmamalıyız. İstişaresiz cennete bile gitmeyeceksiniz” sözleri deşifre edildi. FETÖ elebaşının Türkiye’yi kana bulama talimatı verdiği 15 Temmuz öncesinde, bu talimatları deşifre edildi. Yeni Şafak’ta 13 Temmuz’da “Gerilim artsın mehdi gelsin” başlıkla manşetinde yer verilen Gülen’in Isparta notlarındaki “Dünya zulümle dolduğunda Mesih gelir. Kötü günler icat edelim, gerilimi arttıralım. Mehdi gerilim döneminde gelir” sözleri, adeta 15 Temmuz’u haber veriyordu. FETÖ terör örgütünün karanlık yüzünü ortaya çıkaran haberlere imza atan Yeni Şafak, örgütün yardım taleplerini geri çevirenlere yönelik, tehdit, şantaj ve suikast kokan gelişmeleri manşetine taşıdı. 12 Temmuz 2016’da, “İki şüpheli kaza” başlıklı haberde, 9 Nisan’da FETÖ’nün arşivini yakalatan Halil Karakoç, 10 Nisan’da ise verdiği kritik bilgilerle FETÖ soruşturmasını derinleştiren eski Isparta Belediye Başkanı Hasan Balaman’ın trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri olaya ilişkin başlatılan inceleme manşetten duyuruldu. Faili meçhul cinayetlerin izi sürülürken, Gazeteci Haydar Meriç cinayetine ilişkin FETÖ bağlantısının deşifre edilmesi üzerine 30 istihbaratçı ve polisin gözaltına alınması “FETÖ’nün infaz timi” başlığıyla manşetten aktarıldı.





FETÖ’NÜN MAHREMİNE BASKIN

FETÖ’nün kripto yapılanmasını deşifre eden haberlere imza atıldı. Devlette FETÖ yapılanmasıyla yürütülen mücadele 31 Mayıs 2016’da “Devlette 1800 kripto… Hepsi kamufle oldu” başlığıyla manşete taşındı. FETÖ yapılanmasının gizli toplantı mekanları deşifre edildi. Yeni Şafak bu haberi “Gizli toplantılar burada yapıldı” başlığıyla duyurdu. Yeni Şafak, FETÖ’nün siyasi partilere yönelik operasyonlarının da karşısında bir duruş sergiledi. Terörist örgütün MHP’ye yönelik operasyonunun ayrıntıları “FETÖ’nün MHP notları” başlığıyla manşete taşındı. FETÖ’nün 17/25 Aralık darbe girişiminin icracıları firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın yurtdışındaki güzergahları takip edildi. 15 Şubat 2016’da “Öz ve Kara yine kaçtı” manşeti atıldı.





FETÖ FİNANSMANI DEŞİFRE EDİLDİ

Fetullahçı yapılanmanın milyar dolarları bulan finansman ağı teker teker deşifre eden Yeni Şafak, 6 Haziran 2016’da yayınlanan “5 bin kişilik himmet ağı” başlıklı manşet haberinde, MASAK ve Emniyetin 5 bin kişilik himmet çarkını deşifre ettiği operasyonun perde arkasına ilişkin bilgileri ayrıntılarıyla aktardı. FETÖ’nün mafyatik yöntemlerle iş dünyasına ceza kestiğini ortaya koyan, örgütün 1 milyon lirasını zimmetine geçiren Volkan S.’nin bıçaklandığı olaya ilişkin soruşturma detayları, 26 Haziran 2016’da “FETÖ’den mafya usulü ceza” başlıklı haberle manşetten aktarıldı.





FACEBOOK’TAN SANSÜR

Haberleriyle sadece yurt içinde değil yurt dışında da bazı odakları rahatsız eden Yeni Şafak, Facebook tarafından sansürlendi. Yeni Şafak’ın 21 Mart 2016’da “10 milyon takipçiye yasak.... Facebook’tan Yeni Şafak’a sansür” başlığıyla manşetten aktardığı gelişme, Facebook tarafından Yeni Şafak’ın Türkçe, Arapça ve spor sayfalarının kapatılmasıydı. Facebook’un hiçbir bilgi vermeksizin ve gerekçe sunmaksınız uyguladığı sansürü PKK yanlısı hesaplar “biz kapattırdık” bildirisiyle sahiplenmeye çalıştı. Facebook’un sansür ayıbının peşini bırakmayan Yeni Şafak, sansürün arkasındaki FETÖ bağlantısını “Sansürde paralel izi” başlıklı haberiyle deşifre etti. Yeni Şafak’ın haberleri büyük yankı yaratırken Facebook bir haftadan kısa bir sürede sansürü bitirmek zorunda kaldı.



