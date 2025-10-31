İHH'den iç savaşın yaşandığı Sudan'a 333 konteynerlik yardım

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sudan'da, savaş nedeniyle ülke genelinde sağlık altyapısının yüzde 80'inin kullanılamaz hale gelmesi sonucu salgın hastalıklar artıyor. Ülkede şimdiye kadar 15 binden fazla kolera vakası tespit edilirken, 400 kişi de hayatını kaybetti. Temel ihtiyaçlardan yoksun yaşam mücadelesi veren siviller, özellikle gıda, temiz su, hijyen malzemeleri, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimde ciddi zorluk yaşıyor.