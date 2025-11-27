Ihlamur Kafe Trabzonpark Millet Bahçesi'nde hizmete açıldı

Ümraniye Belediyesi, vatandaşların doğayla buluşabileceği, dinlenebileceği ve sosyal etkinliklerle vakit geçirebileceği alanları artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda hizmete açılan 475 bin metrekarelik alana sahip Trabzonpark Millet Bahçesi; yürüyüş ve bisiklet yolları, futbol sahaları, çocuk oyun alanları, piknik üniteleri ve dinlenme alanlarıyla ilçenin yeni yaşam merkezi hâline geldi.

Bu büyük yeşil alanın içinde hizmete açılan Ihlamur Kafe, doğanın huzurunu konforla buluşturarak Ümraniyelilere keyifli bir buluşma noktası sunuyor. Her gün 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren tesis, ferah ortamı, güler yüzlü personeli ve nezih atmosferiyle dikkat çekiyor. Kahvaltı ve yemek servisi ile 120 kişilik oturma alanı bulunan kafede, günün her saatinde sıcak bir mola vermek mümkün.