Ihlamur Kafe Trabzonpark Millet Bahçesi'nde hizmete açıldı

16:3927/11/2025, Perşembe
Ümraniye Belediyesi, vatandaşların doğayla buluşabileceği, dinlenebileceği ve sosyal etkinliklerle vakit geçirebileceği alanları artırmayı sürdürüyor.
Ümraniye Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı yeşil alanlardan biri olan Trabzonpark Millet Bahçesi, sosyal yaşam alanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap etmeye devam ediyor. Park içinde yer alan Ihlamur Kafe, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler için hizmete açıldı.

Ümraniye Belediyesi, vatandaşların doğayla buluşabileceği, dinlenebileceği ve sosyal etkinliklerle vakit geçirebileceği alanları artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda hizmete açılan 475 bin metrekarelik alana sahip Trabzonpark Millet Bahçesi; yürüyüş ve bisiklet yolları, futbol sahaları, çocuk oyun alanları, piknik üniteleri ve dinlenme alanlarıyla ilçenin yeni yaşam merkezi hâline geldi.

Bu büyük yeşil alanın içinde hizmete açılan Ihlamur Kafe, doğanın huzurunu konforla buluşturarak Ümraniyelilere keyifli bir buluşma noktası sunuyor. Her gün 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren tesis, ferah ortamı, güler yüzlü personeli ve nezih atmosferiyle dikkat çekiyor. Kahvaltı ve yemek servisi ile 120 kişilik oturma alanı bulunan kafede, günün her saatinde sıcak bir mola vermek mümkün.

Ihlamur Kafe, bireysel ziyaretler ve aile buluşmaları için ideal bir alternatif oluşturuyor. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için tasarlanan bu özel mekân; Trabzonpark Millet Bahçesi’nin huzurlu atmosferiyle bütünleşerek ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Ihlamur Kafe, Trabzonpark Millet Bahçesi’nin doğal güzellikleri içinde, şehrin kalbinde yeni bir nefes alanı olarak hizmet veriyor.

