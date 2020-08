İki yöreden lezzet

Bizi bir kere daha bayrama eriştiren Allah’a hamdolsun. Salgın riski altında geçirdiğimiz bu bayramda, her yıl olduğundan biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor.

Kurban, Allah’a şükrü üzün, kulluğumuzun bir ifadesidir ve bizim için çok önemlidir. Kurban edilecekler arasından mümkün olan en güzelini, en değerlisini seçmek sevap olduğu kadar ruhu doyuran da bir iştir. Gücü yeten, kurban alabilen alır ve alamayanla kestiği kurbanı paylaşır. Bu da Kurban Bayramının bir diğer güzel yanıdır. Bu yıl hem kesim, hem de dağıtım sırasında mümkün olduğunca temastan kaçınmaya özen gösterelim ve birbirimizi korumanın da sevap olduğunu hatırlayalım.

BAHARATLA YUMUŞATIN

Taze kesilmiş kurban etleri bir gece buzdolabında dinlendirildiğinde yumuşar. Eğer, dinlendirme imkanımız yoksa etimizi sirke, süt gibi sıvılarla ya da kekik, kişniş gibi baharatlar ekleyerek yumuşatabiliriz. Yumuşatma işlemi lezzeti olumlu etkilediği kadar, sağlığı da olumlu etkiler. Sert etin sindirimi zordur ve mideyi yorar. Bunu yapmak için soğan suyu, zeytinyağı, karabiber gibi malzemelerden marinatlar hazırlayabiliriz.

Sofralarımızda Rasulullah’ın (s.a.v) tavsiyesini hatırımızda tutarak yeşillikler bulundurmaya göstereceğimiz özen, sindirimi ve besin dengesini de sağlayacaktır. Yine az yemeli, çokça çiğnemeyi unutmamalıyız.

Her bayram, ülkemizin farklı şehirlerinden bayram sofraları için güzel lezzetler paylaşıyoruz. Bu bayram da yine böyle yapalım ve Türk Mutfağı’nın eşsiz lezzetlerinden bir kaçını paylaşalım. Rabbimiz kurbanlarınızı, dualarınızı ve bütün hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Sağlıklı ve mutlu bayramlar dilerim.

Gerdan Paçası (Adana)

2 adet kuzu gerdan

5 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağı

Bir limon

Bayat ekmek

2 Litre su

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı kırmızı biber

Bir tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Gerdanları bir kaç kez iyice yıkayıp süzelim. Su ile birlikte kaynatalım,tuzu ekleyelim. Eti iyice didikleyip suya ekleyelim. Unu zeytinyağında hafifçe kavuralım. Koyun etini ve suyunu yavaş yavaş una ilave edip bir taşım kaynatalım. Sarımsakları dövelim. Limon suyunu sıkalım. Ekmekleri doğrayıp tereyağında kızartalım. Limon suyunu, sarımsağı, baharatları et yemeğine ilave edelim. Kızarttığımız ekmeklerle birlikte servise alalım. Afiyet olsun.

MALZEMELER

300 gram kurban eti

2 su bardağı et suyu

Bir limon

3 yemek kaşığı un

4 diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Eti kuşbaşından biraz irice doğrayalım. Izgara veya tavada kızartalım. Tereyağını eritelim ve unu kavuralım. Üzerine et suyunu ilave edip pişirelim. Sarımsağı dövelim, limonu sıkalım. Limon suyu ve sarımsağı et suyuna ilave edelim. Kızarttığımız etlerin üzerine hazırladığımız sarımsaklı et suyunu dökelim. Bir taşım kaynatalım. Yanında yoğurt, kızartılmış saman patates ile servise alalım. Afiyet olsun.