Hayat İlber Ortaylıdan diasporadaki gençlere dil çağrısı
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İlber Ortaylı'dan diasporadaki gençlere dil çağrısı

Almanya'da 3,5 milyon Türk vatandaşı olduğunu aktaran Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk diasporasının çok geniş bir coğrafyaya dağıldığını belirterek, diasporada yaşayan Türk gençlerine dillerini kaybetmemeleri ve Türkçeyi güzel kullanmaları çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
İlber Ortaylı, YTB personeline konferans verdi.
İlber Ortaylı, YTB personeline konferans verdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortaylı, YTB'de başkanlık personeline "Türkiye ve Komşu Ülkeler" konulu konferans verdi.

Prof. Dr. Ortaylı, burada yaptığı konuşmada, Türk diasporasının geç oluşmasına rağmen güçlü olduğunu belirterek, özellikle diasporadaki gençlerin dilini ve kültürünü kaybetmemesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"Türkçeyi güzel kullanmalıyız"

Sadece Almanya'da 3,5 milyon Türk vatandaşı olduğunu aktaran Ortaylı, Türk diasporasının çok geniş bir coğrafyaya dağıldığını belirtti.

İlber Ortaylı, diaspora çalışmalarında milli varlık gözeterek faaliyetler yapılması gerektiğini anlatarak, bu noktada YTB'nin önemli bir kurum olduğunu dile getirdi.

  • Özellikle diasporadaki gençlerin dillerini ve kültürlerini kaybetmemeleri için programlar düzenlenmesinin gerekliliğini ifade eden Ortaylı, "Öncelikle dilimizi kaybetmememiz gerekiyor. Türkçeyi güzel kullanmalıyız." dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, bu noktada tiyatronun, edebiyatın ve televizyonlardaki dilin doğru kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

YTB bünyesinde sağlanan "Türkiye bursları" programı ile Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin varlığının çok önemli olduğuna da işaret eden Ortaylı, Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin Türk kültürünü de yakından tanıma imkanı bulduğunu kaydetti.

İlber Ortaylı konuşmasına şöyle devam etti:

Mezun olan öğrenciler kuracakları güçlü bağlarla ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olacak.

İlber Ortaylı ve Abdullah Eren

YTB Başkanı Abdullah Eren ise Ortaylı'yı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, kurum hakkında bilgilendirmede bulundu.

YTB'nin 3 ana faaliyet alanı olduğunu belirten Eren, "Yurt dışındaki vatandaşlarımız, soydaş-akraba topluluklarımız ve ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrenciler olmak üzere ana faaliyet alanlarımızda ülkemize ve vatandaşlarımıza azami katkı sunmanın gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

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Abdullah Eren, konferansın sonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya YTB'nin desteğiyle yayımlanan eserlerden takdim etti.

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