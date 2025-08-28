Yeni Şafak
İnan Kıraç yoğun bakıma alındı

12:5228/08/2025, Perşembe
İnan Kıraç

İş insanı İnan Kıraç'ın hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

İş adamı İnan Kıraç, hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.


Suna Kıraç'ın ölümünden sonra
İnan Kıraç
ile
İpek Kıraç
arasında başlayan miras kavgası sonrası mahkeme süreçleri peş peşe geldi.

İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi ve bu evlilik sorunların pik yapmasına neden oldu.


87 yaşındaki Kıraç, uzun süredir tanıdığı 75 yaşındaki
Emine Alangoya
ile gözlerden uzak bir şekilde Büyükçekmece Evlendirme Dairesi'nde nikah yaptı.

İpek Kıraç ise bu evliliğinin iptalini talep etti. Bunun akabinde de İnan Kıraç'a vasi atandı ve evlilik iptal edildi.


Baba-kız yeni barıştı


İpek Kıraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küslüğün bittiğini ve aralarındaki sorunların geride kaldığını açıkladı.


Yoğun bakımda


Bu gelişmelerin akabinde ise İnan Kıraç'la ilgili yeni bir gündem daha yaşandı.


İnan Kıraç, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.


Kısa süre önce barıştığı kızı İpek Kıraç da babasının yanında bulunuyor.





