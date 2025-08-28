İnan Kıraç yoğun bakıma alındı

İş insanı İnan Kıraç'ın hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi ve bu evlilik sorunların pik yapmasına neden oldu.
İpek Kıraç ise bu evliliğinin iptalini talep etti. Bunun akabinde de İnan Kıraç'a vasi atandı ve evlilik iptal edildi.
Baba-kız yeni barıştı
İpek Kıraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küslüğün bittiğini ve aralarındaki sorunların geride kaldığını açıkladı.
Yoğun bakımda
Bu gelişmelerin akabinde ise İnan Kıraç'la ilgili yeni bir gündem daha yaşandı.
İnan Kıraç, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.
Kısa süre önce barıştığı kızı İpek Kıraç da babasının yanında bulunuyor.