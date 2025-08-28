İnan Kıraç yoğun bakıma alındı

İş adamı İnan Kıraç, hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.





Suna Kıraç'ın ölümünden sonra İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasında başlayan miras kavgası sonrası mahkeme süreçleri peş peşe geldi.





İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi ve bu evlilik sorunların pik yapmasına neden oldu.





87 yaşındaki Kıraç, uzun süredir tanıdığı 75 yaşındaki Emine Alangoya ile gözlerden uzak bir şekilde Büyükçekmece Evlendirme Dairesi'nde nikah yaptı.





İpek Kıraç ise bu evliliğinin iptalini talep etti. Bunun akabinde de İnan Kıraç'a vasi atandı ve evlilik iptal edildi.





Baba-kız yeni barıştı





İpek Kıraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küslüğün bittiğini ve aralarındaki sorunların geride kaldığını açıkladı.





Yoğun bakımda





Bu gelişmelerin akabinde ise İnan Kıraç'la ilgili yeni bir gündem daha yaşandı.





İnan Kıraç, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.





Kısa süre önce barıştığı kızı İpek Kıraç da babasının yanında bulunuyor.















