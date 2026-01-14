Yeni Şafak
İnegöl’de döner ustasından şaşırtan 'ikram'

19:2314/01/2026, Çarşamba
IHA
Döner işletmesi sahibi Gökhan Güneş
Döner işletmesi sahibi Gökhan Güneş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde döner ustası olan Gökhan Güneş, kar yağışını eğlenceli bir hale getirmek için dağdan topladığı kar kütlesini döner şişine taktı. Güneş, iş yerinin önünde toplanan vatandaşlara "kardan döner" ikramında bulundu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir döner ustası, kar yağışını fırsata çevirerek dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Döner şişine kar kütlesi takan usta, iş yerinin önünde vatandaşlara
"kardan döner"
ikram etti.

İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren döner işletmesinin sahibi 35 yaşındaki Gökhan Güneş, kar yağışını eğlenceli hale getirmek ve vatandaşların yüzünü güldürmek amacıyla sıra dışı bir fikir geliştirdi. Dağdan topladığı kar kütlesini döner şişine takan Güneş, iş yerinin önünde toplanan vatandaşlara
"kardan döner"
ikramında bulundu.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, çevredeki vatandaşların yoğun ilgisini çekti. O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, hem hayretlerini hem de beğenilerini dile getirdi.



