Çocukların attığı kartopu kazaya neden oldu: Kar küreme aracı refüje çarptı

Kayseri’de sürücüsüne çocukların attığı kar topu isabet eden kar küreme aracı kontrolden çıkıp, refüje çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Umut Caddesi’nde meydana geldi. Kar küreme aracına, yoldan geçtiği sırada çocuklar tarafından kartopu atıldı. Aracın camından içeri giren kartopu, sürücüye isabet etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak aracı durdurdu. Çocuklar koşarak uzaklaşırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların araca kartopu attığı ve koşarak uzaklaştıkları görüldü.