Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri’de 2 ilçede okullar tatil edildi

Kayseri’de 2 ilçede okullar tatil edildi

23:4611/01/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kayseri’de 2 ilçede okullar tatil edildi
Kayseri’de 2 ilçede okullar tatil edildi

Kayseri’nin Pınarbaşı ve Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'nin Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.


Sarız Kaymakamlığından tatil açıklaması

Sarız Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle, Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personelimiz, aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.


Pınarbaşı Kaymakamlığından tatil açıklaması

Pınarbaşı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:


"Pınarbaşı ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle, 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile çalışanlar da izinli sayılacaktır."

#kayseri
#pınarbaşı
#sarız
#okul tatili
#kar yağışı
#eğitime ara
#sarız kaymakamlığı
#pınarbaşı kaymakamlığı
#kar tatili
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Valilikten flaş açıklama