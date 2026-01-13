Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eski Başbakan Tansu Çiller'e Erciyes'i tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi’nde tatil yapan eski başbakan Tansu Çiller ile bir araya gelerek Erciyes’in dört mevsim turizm vizyonunu anlattı.
Dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye’den yer alan tek merkez olan Erciyes, kış sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.
Ziyaret kapsamında Başkan Büyükkılıç, Çiller’e Erciyes Kayak Merkezi’nin sahip olduğu altyapı, mekanik tesisler, pist uzunlukları ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışı hakkında bilgi verdi. Erciyes’in yalnızca kış aylarında değil, 12 ay boyunca turizme hizmet eden bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sayesinde yurt içinden ve yurt dışından birçok spor kulübünün Kayseri’yi tercih ettiğini vurguladı.
“Erciyes Gururumuz”
Eski Başbakan Tansu Çiller ise Kayseri’ye duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Turistlerle Buluştu, Memnuniyetleri Dinledi
Kayak Öğretmenlerinden Teşekkür Plaketi
Ziyaret kapsamında Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği (KAYBEDER) Başkanı Numan Değirmenci, Erciyes kış turizmine, kayak öğretmenlerine ve derneğe verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Büyükkılıç ise, “Sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum. Buralar sizlerle daha güzel ve anlamlı” diyerek teşekkür etti.