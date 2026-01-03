Kayseri'de kapalı yol kalmadı: 266 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta boyunca etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsalda yürüttüğü yoğun çalışmalarla 11 ilçede toplam 2008 kilometrelik yol ağında 266 mahalle yolunu daha ulaşıma açtı, kırsal mahallelerde kapalı yol bırakmadı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi şartlarına karşı şehir genelinde kapsamlı bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler daire başkanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, ulaşımın aksamaması için tüm imkânlar seferber edildi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. 148 personel ve 85 araç ile 7/24 esasına göre hizmetlerini sürdüren ekiplerin çalışmaları neticesinde; 3 Ocak 2026 Cumartesi itibariyle Bünyan’da 17, Develi’de 23, Kocasinan’da 8, Özvatan’da 1, Pınarbaşı’da 120, Sarıoğlan’da 7, Sarız’da 43, Talas’ta 6, Tomarza’da 14, Yahyalı’da 20 ve Yeşilhisar’da 7 olmak üzere 11 ilçede toplam 2008 kilometrelik yol ağında 266 mahalle yolu ulaşıma açıldı.