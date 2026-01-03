Kayseri'de kapalı yol kalmadı: 266 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi şartlarına karşı şehir genelinde kapsamlı bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler daire başkanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, ulaşımın aksamaması için tüm imkânlar seferber edildi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.