Türkiye’nin en yüksek kar kalınlığı ölçüldü

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde rekor seviyelere ulaştı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre en yüksek kar kalınlığı Düzce’de ölçüldü.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerinden derlenen bilgilere göre Düzce’nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası Türkiye’nin en yüksek kar kalınlığını ulaşan noktası oldu.
Kardüz Yaylası’nı 210 santimetre ile Bolu Kartalkaya, 208 santimetre ile Erzurum Palandöken izledi. Van Bahçesaray’daki Karabat Tepesi’nde 205 santimetre kar ölçülürken, Hakkari’de kar kalınlığı 193 santimetre olarak kaydedildi.
Listede Bitlis 179 santimetre ile yer alırken, Rize Güneysu Handüzü Yaylası’nda 178 santimetre, Karabük’te 175 santimetre kar kalınlığı ölçüldü. Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası’nda kar 157 santimetreye ulaşırken, Kars Sarıkamış’ta 148 santimetre, Bitlis Tatvan’da 146 santimetre ve Hakkari Yüksekova’da ise 145 santimetre kar kalınlığı tespit edildi.