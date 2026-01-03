Yeni Şafak
Yoğun kar ve buzlanmaya karşı Bitlis’te kar motorlu önlem

00:343/01/2026, Cumartesi
IHA
Bitlis’te etkili olan zorlu kış şartları ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açarken, Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılan kar motoru, araç ulaşımının güçleştiği güzergahlarda önemli bir görev üstleniyor.

Ulaşımdaki olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşlara daha hızlı, etkin ve güvenli hizmet sunmak amacıyla Bitlis Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılan kar motoru, kış şartlarında önemli bir görev üstleniyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kar motoru sayesinde, karla kaplı ve araç ulaşımının güçleştiği güzergâhlarda trafik ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal ettiği bildirildi. 

 Açıklamada, "Özellikle kırsal bölgelerde meydana gelen trafik kazaları, yolda mahsur kalma olayları ve acil müdahale gerektiren durumlarda kar motoru, zaman kaybını önleyerek hayati bir rol oynuyor. Bitlis Emniyet Müdürlüğü, kış mevsiminin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların can ile mal güvenliğini sağlamak amacıyla teknolojik ve pratik çözümleri hizmetlerine dahil etmeye devam ediyor. Kar motoru uygulamasıyla birlikte, kış şartlarında da kesintisiz ve etkin trafik hizmeti sunma kararlılığı sürdürülüyor" denildi.

#Bitlis
#Kar
#kar motoru
