Yoğun kar ve buzlanmaya karşı Bitlis’te kar motorlu önlem

Açıklamada, "Özellikle kırsal bölgelerde meydana gelen trafik kazaları, yolda mahsur kalma olayları ve acil müdahale gerektiren durumlarda kar motoru, zaman kaybını önleyerek hayati bir rol oynuyor. Bitlis Emniyet Müdürlüğü, kış mevsiminin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların can ile mal güvenliğini sağlamak amacıyla teknolojik ve pratik çözümleri hizmetlerine dahil etmeye devam ediyor. Kar motoru uygulamasıyla birlikte, kış şartlarında da kesintisiz ve etkin trafik hizmeti sunma kararlılığı sürdürülüyor" denildi.