İsrafı ancak böyle önleyebiliriz

Her üç tabaktan birinin çöpe gittiği, her 1 dakikada 3 çocuğun açlıktan öldüğü bir dünya. İsraf edilen gıdanın yüzde 60’ının yeniden kazanabileceği düşünülünce israfın boyutlarının akılalmaz derecede büyük olduğu görülebilir. İstatistikler de aşırı yemek tüketildiğini gösteriyor. 184 ülkenin 173’ünde tavsiye edilen miktardan daha fazla yemek tüketiliyor. Türkiye en çok kalori tüketen 5. ülke. Oxford Üniversitesi araştırmasına göre BM üyesi ülkelerin yüzde 94’ü tavsiye edilen miktardan daha fazla yemek tüketiyor. Günlük kalori tüketimi baz alınarak yapılan sıralamada 184 ülkenin 173’ünde insanların her iki cinsiyet için önerilen günlük 2 bin-2 bin 500 kaloriden fazla tükettiği gözlemlendi. Veriler ülkelerdeki her evin satın aldığı ortalama yiyecek miktarı üzerinden hesaplandı. Listenin ilk beşinde Bahreyn (4012 kalori), ABD (3868 kalori), İrlanda (3850 kalori), Belçika (3824 kalori) ve Türkiye (3762 kalori) bulunuyor. Listenin sonunda 1641 kalori ile Orta Afrika Cumhuriyeti yer alıyor. Bahreyn’de her 10 yetişkinden 4’ü obeziteden muzdarip.