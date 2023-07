Benim için pazar öteki günler gibi

Bu hafta pazarların dedikodusunu yazar Feyza Kartopu ile yapacağız. Kartopu’ndan konuya giriş mahiyetinde “Klasik bir pazar” tarifi istiyoruz. O da şunları anlatıyor: “Öteki günlere kıyasla güne geç başlanan, telaşın ortalıkta gezinmediği, uzun uzadıya kahvaltıların edildiği, mini seyahatlerin ve keşiflerin planlandığı bir gün benim için, deseydim belki klasik bir pazar tanımı olurdu bu, fakat benim tanımım olmazdı. Çünkü benim için pazar, biraz da öteki günler gibi bir gün. Çocukluğumda da böyleydi bu, şimdi de böyle. Babam memuriyeti boyunca cumartesileri izinliydi ve biz o günü, biraz da pazar gibi yaşardık: daha ağır, daha serbest, gelimli gidimli bir gün olurdu bizim için. Sonraları, kendi aile birliğimizi kurduğumuzda da pazarın kendine has dinamiği olmadı evimizde. Eşimin değişken çalışma düzeni ve benim evden çalışıyor olmam hasebiyle bir pazar avareliği yaşamıyoruz. Yine çalışıyor, koşturuyor, bir mesainin içinde geçiriyoruz pazarlarımızı. Demem o ki, her gün gibi bir gün.”

Öyle ya, herkes için aynı olmasa da azımsanmayacak bir grup için pazarlar sıkıntılı geçiyor olabilir. Acaba kendisinin bu insanlar için bir önerisi olabilir mi? Kartopu önce, “Sıkıntı, çocuklukla teyelli bir histi benim zihnimde” ifadelerini kullanıyor ve sıkıntının çocukluğa mahsus bir yanı olduğuna inandığının altını çiziyor. “Çünkü” diyor: “Çocuklukta günler, saatler, hatta dakikalar bile uzundur. Öyle ki geçmek bilmez. Çocuk, içinde bir sıkıntı bulutuyla dolaşır durur da o günün içini neyle dolduracağını bulamaz bir türlü. Fakat yetişkinlikte? Hepsi yalnızca bir an. Başınızı kaldırır kaldırmaz, bir şeylerin anıya dönüştüğünü görüyorsunuz. Dilinizin altında hep bir kül tadı.”

En son ne zaman sıkıldığını bile hatırlamadığı için sıkıntıya dair görebildiğinin yalnızca bunlar olduğunu belirtiyor yazar ama ekliyor da: “fakat sonraları fark ettim ki yetişkinler de sıkılıyor. Burada kastettiğim şey, ruhun daralması, bir çeşit elem hali değil elbette; ne yapacağını bilememe halinden, içi boş bir can sıkıntısından söz ediyorum. Kendi yaşamından kaçmak için örgü ören, yalnızca o anı geçiştirmek için nakış işleyen, vakit geçsin diye okuyan, şöyle bir geçerken uğrayan, boş kalmamak için atölyelere katılan, kendini duymamak için kalabalıklara yaslananları kastediyorum. Ve anlıyorum da onları.”

Kendisine özellikle pazar günleri görmek istediğiniz arkadaşlarınız var mı, diye sorduğumuzda ise “Dostlarımın çoğu Türkiye’nin farklı farklı şehirlerde. Mümkünse hepsini, ayırt etmeksizin görmek isterim” cevabını aktarıyor. Peki diyoruz, ya gezmek isterseniz, pazarları favori mekânınız neresidir ve neden? Bize ikamet ettiği Bursa’dan üç tane mekân sıralıyor: “Tek bir mekânı anmaktansa Bursa’da sevdiğim üç mekânı birden anacağım: Ercan Yılmaz’ın, “Angoisse’den İnşirah’a kadar bir yolculuk vadediyor bu mekân. Sanki Baudelaire altta konaklıyor, Rilke üstte. Ve ikisi havuzdaki gülde buluşuyorlar, -‘Niçinsiz gül’de’...” diye anlattığı Kitap Evi Otel. Suyun, ağacın, kahve telvesinin ve ezan seslerinin eşlik ettiği Fatih Sultan Mehmet Camii önü çay bahçesi ile Haraççıoğlu Medresesi. Bu üç mekânın kendine has bir dinamiği var. Üçü de tabiatı ve mevsimleri hissedebileceğiniz yerler. Hatta hissetmek değil de yaşamak diyelim. Bizzat yaşayabileceğiniz mekânlar. Üstelik her mevsim ayrı bir şölen, günün her saati ayrı bir görme ve bilme hali sunuyorlar.”