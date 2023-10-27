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Hayat

İsrail'e desteğe boykot büyüyor! Starbucks'ta görülmemiş eylem: Say Stop

AK Parti Gençlik Kolları, bugün gerçekleştirdiği eylemde işgalci İsrail'in en büyük destekçisi ABD'li kahve zinciri Starbucks’ın Türkiye’deki tüm şubelerinde Filistin atkılarıyla eş zamanlı yarım saatlik yer kapatma protestosu gerçekleştirdi. Protestoya 30 bin gencin katıldığını belirten AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan "Savaş suçlusu İsrail'e destek veren kurum ve kuruluşlara bu tepkinin bir ders olmasını umuyoruz." dedi.

Zeynep Karçığa
11:09 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 17:40 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Gençlik Kolları, ”Say Stop” mottosuyla, Filistin atkılarıyla yer kapatma eylemi gerçekleştiriyor.

AK Parti Gençlik Kolları, ”Say Stop” mottosuyla, Filistin atkılarıyla yer kapatma eylemi gerçekleştiriyor.

Filistin
’de yaşanan soykırıma ve bu soykırımda Starbucks’ın İsrail’e verdiği desteğe tepki olarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bini aşkın genç, İsrail destekçisi Starbucks’ın Türkiye’deki tüm il ve ilçelerindeki şubelerinde misafir oturma alanlarında ”Say Stop” mottosuyla, Filistin atkılarıyla yer kapatma eylemi gerçekleştiriyor.


AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili
Eyyüp Kadir İnan
eyleme ilişkin açıklamalarda bulunarak; bombalarının hedefine çocukları, kadınları, hastaneleri ve tüm sivilleri koyan işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini destekleyeceklerini belirterek, bu eylemlerinin sessiz bir protesto olarak tüm dünyaya verdikleri bir mesaj olduğunu söyledi.


İnan, ‘‘Bugün AK Gençlik, tüm Türkiye’de en güçlü ve en organize gençlik teşkilatı olduğunu bu büyük eylemle birlikte göstermiştir. Bu gücümüz her zaman barışçıl amaçlarla, ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına kullanılacaktır. AK Gençlik ailesi, İsrail’in vahşet boyutunda saldırılarını sürdürdüğü bu günlerde gerek İsrail’e gerekse tüm destekçilerine #SayStop demek üzere eylemlerine devam edecek’’ ifadelerini kullandı.


#Starbucks
#AK Parti Gençlik Kolları
#Say Stop
#Eyyüp Kadir İnan
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