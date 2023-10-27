İsrail'e desteğe boykot büyüyor! Starbucks'ta görülmemiş eylem: Say Stop

AK Parti Gençlik Kolları, ”Say Stop” mottosuyla, Filistin atkılarıyla yer kapatma eylemi gerçekleştiriyor.
İnan, ‘‘Bugün AK Gençlik, tüm Türkiye’de en güçlü ve en organize gençlik teşkilatı olduğunu bu büyük eylemle birlikte göstermiştir. Bu gücümüz her zaman barışçıl amaçlarla, ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına kullanılacaktır. AK Gençlik ailesi, İsrail’in vahşet boyutunda saldırılarını sürdürdüğü bu günlerde gerek İsrail’e gerekse tüm destekçilerine #SayStop demek üzere eylemlerine devam edecek’’ ifadelerini kullandı.