İstanbul depreminin kilit ilçesi: 6.4’lük deprem 7 büyüklüğünde hissedilebilir

Avcılar’daki riske dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, 2 gün önce muhtemel İstanbul depreminde senaryonun netleşmeye başladığını belirtti. Bektaş, bu kez de depremin büyüklüğüne ilişkin uyardı. Bektaş, “Marmara'da muhtemel deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır. Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir ama Avcılar’da 1766’daki gibi yıkım beklenmez” dedi.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’da beklenen büyük depreme ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Daha önce “Marmara'nın altındaki ateş büyük İstanbul depremi beklentisini kökten değiştirebilir” açıklaması ile dikkat çeken Bektaş, bu kez de muhtemel Marmara depreminin İstanbul’daki büyüklüğüne ilişkin uyardı.
MARMARA İÇİN 6.4’LÜK UYARI
Sosyal medya hesabı X üzerinden bugün bir paylaşım yapan Bektaş, Marmara’da olabilecek depremin büyüklüğünün 6,4 büyüklüğünde olabileceğini işaret etti.
“İSTANBUL’DA M7 GİBİ HİSSETTİREBİLİR”
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bektaş Marmara’da 6.4 büyüklüğünde olabilecek bir depremin İstanbul’da 7 büyüklüğünde hissedilebileceğini belirtti.
“1766’DAKİ GİBİ YIKIM BEKLENMEZ”
Marmara'da muhtemel deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır. Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır.
Bektaş, yakın zamandaki son açıklamalarında ise İstanbul için deprem senaryosunun değişebileceğine dikkat çekmişti.
“SENARYO NETLEŞİYOR” DEMİŞTİ
Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi. Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar.