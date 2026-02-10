İstanbul depreminin kilit ilçesi: 6.4’lük deprem 7 büyüklüğünde hissedilebilir

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’da beklenen büyük depreme ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Daha önce “Marmara'nın altındaki ateş büyük İstanbul depremi beklentisini kökten değiştirebilir” açıklaması ile dikkat çeken Bektaş, bu kez de muhtemel Marmara depreminin İstanbul’daki büyüklüğüne ilişkin uyardı.

MARMARA İÇİN 6.4’LÜK UYARI

Sosyal medya hesabı X üzerinden bugün bir paylaşım yapan Bektaş, Marmara’da olabilecek depremin büyüklüğünün 6,4 büyüklüğünde olabileceğini işaret etti.

“İSTANBUL’DA M7 GİBİ HİSSETTİREBİLİR”

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bektaş Marmara’da 6.4 büyüklüğünde olabilecek bir depremin İstanbul’da 7 büyüklüğünde hissedilebileceğini belirtti.

“1766’DAKİ GİBİ YIKIM BEKLENMEZ”

Osman Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Marmara'da muhtemel deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır. Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır.

— Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) February 10, 2026

Bektaş, yakın zamandaki son açıklamalarında ise İstanbul için deprem senaryosunun değişebileceğine dikkat çekmişti.

“SENARYO NETLEŞİYOR” DEMİŞTİ

“Beklenen İstanbul depremi için senaryo netleşiyor. Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir” diyerek uyaran Bektaş, şunları söylemişti:

Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi. Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar.



