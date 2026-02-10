Deprem bölgesinde tarıma büyük destek: 250 milyon dolarlık proje

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yeniden inşa sürecinin sürdüğünü belirten Yumaklı, 455 binden fazla konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti. Okul, sağlık tesisi ve altyapı yatırımlarının tamamlandığını, yaşam alanlarının yeniden düzenlendiğini dile getiren Yumaklı, yürütülen çalışmaların sosyal yaşam kalitesini artırdığını kaydetti. Tarım alanında da kapsamlı desteklerin sağlandığını vurgulayan Yumaklı, deprem bölgesinde 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar liralık yatırım yapıldığını, bu tutarın toplamda 110 milyar liraya ulaşacağını belirtti. Yumaklı, 11 ilde üreticilere toplam 67 milyar liralık destek ve tarımsal yatırım verildiğini, hayvan kayıplarının da karşılandığını söyledi. Kredilerin ertelenmesi ve hibe sürelerinin uzatılması gibi kolaylıkların devreye alındığını ifade etti. Yumaklı, söz konusu proje ile sulama altyapısının modernize edileceğini, ortak makine ve ekipman parkları kurulacağını, hayvancılığın güçlendirileceğini ve mera ıslah çalışmalarının yürütüleceğini dile getirdi.