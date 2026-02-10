Deprem bölgesinde tarıma büyük destek: 250 milyon dolarlık proje

Deprem bölgesindeki 11 il için Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülecek 250 milyon dolarlık yeni tarım projesi başlatılıyor. Proje; sulama, hayvancılık, makine parkları ve mera ıslahını kapsıyor. Bölgeye şu ana kadar 60 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu rakamın 110 milyarı bulacağını ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesinde tarımsal üretimin yeniden güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan “Türkiye’de Depremden Etkilenen İllerde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi”nin devreye alındığını açıkladı. Yumaklı, Dünya Bankası ile yürütülen proje kapsamında 250 milyon dolar, yani yaklaşık 11 milyar liralık kaynağın bölgeye aktarılacağını kaydetti.
TOPLAM YATIRIM 110 MİLYAR LİRAYA ULAŞACAK
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yeniden inşa sürecinin sürdüğünü belirten Yumaklı, 455 binden fazla konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti. Okul, sağlık tesisi ve altyapı yatırımlarının tamamlandığını, yaşam alanlarının yeniden düzenlendiğini dile getiren Yumaklı, yürütülen çalışmaların sosyal yaşam kalitesini artırdığını kaydetti. Tarım alanında da kapsamlı desteklerin sağlandığını vurgulayan Yumaklı, deprem bölgesinde 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar liralık yatırım yapıldığını, bu tutarın toplamda 110 milyar liraya ulaşacağını belirtti. Yumaklı, 11 ilde üreticilere toplam 67 milyar liralık destek ve tarımsal yatırım verildiğini, hayvan kayıplarının da karşılandığını söyledi. Kredilerin ertelenmesi ve hibe sürelerinin uzatılması gibi kolaylıkların devreye alındığını ifade etti. Yumaklı, söz konusu proje ile sulama altyapısının modernize edileceğini, ortak makine ve ekipman parkları kurulacağını, hayvancılığın güçlendirileceğini ve mera ıslah çalışmalarının yürütüleceğini dile getirdi.
25 MAKİNE EKİPMAN PARKI
Sulama yatırımlarıyla daha verimli ve dayanıklı sistemlerin kurulacağını söyleyen Yumaklı, su tasarrufu sağlanarak üretimin güvence altına alınacağını ifade etti. Proje çerçevesinde 11 ilde 25 makine ekipman parkı kurulacağını aktaran Yumaklı, bu parklardaki makine ve ekipmanların birlikler ve üretici örgütlerine yüzde 90 hibeyle verileceğini belirtti.
ÇEVRECİ ENERJİ KULLANANA TEŞVİK
- Hayvancılık işletmelerinin kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımlarının da destekleneceğini kaydeden Yumaklı, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı üretim yapan işletmelerin ekipman ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yüzde 75’e varan hibe oranlarıyla destekleneceğini söyledi. Bu desteklerde genç ve kadın üreticilere öncelik tanınacağını da vurguladı.
ÜRETİM GÜCÜ KORUNACAK
- Mera ıslah çalışmalarıyla bozulmuş alanların iyileştirileceğini ve kaba yem üretiminin artırılacağını belirten Yumaklı, deprem bölgesinin Türkiye’nin tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini, tarım ve gıda ihracatının ise yaklaşık yüzde 20’sini karşıladığını, projenin bu üretim gücünün korunmasını hedeflediğini ifade etti.