İstanbul Ebru Evi müze oluyor

UNESCO Bilim Kurulu tarafından 2017’de “Yaşayan İnsan Hazinesi” ünvanına layık görülen Hikmet Barutçugil’in 1973 yılında başladığı sanat yolculuğunun ilk kalıcı mekânı Ebristan, artık Hikmet Füsun Barutçugil Sanat ve Eğitim Vakfı (HİSEV) ve Hikmet Barutçugil Ebru Müzesi (HİBEM) olarak sanatseverlerle buluşacak. Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen tanıtım programı, müzenin ve vakfın kuruluş amacına dair hazırlanan video gösterimiyle başladı. Tanıtım programına İstanbul Valisi Davut Gül ve Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız katılarak birer konuşma yaptı.

1830’lu yıllardan kalma bir Osmanlı konağında hayat bulacak olan Hikmet Barutçugil Ebru Müzesi, hem geleneksel hem çağdaş ebru örneklerini sanatseverlerle buluşturacak. Müzenin sadece sergi alanı değil, aynı zamanda “Yaşayan Müze” olması amaçlanıyor. Vakıf bünyesinde de haftalık atölyeler, seminerler, sanatçı sohbetleri, süreli ve sürekli sergiler ile Türk-İslam sanatlarının genç kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Tanıtım programında ayrıca Hikmet Barutçugil’in eserlerinin yer aldığı “Zamansız Bir Sanat, Kalıcı Bir Miras” sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergi, 11 Ekim’e kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.