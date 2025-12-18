Yeni Şafak
İstanbul Topkapı Üniversitesi’nden Görme Engelli Yolculara Özel Farkındalık etkinliği

16:1918/12/2025, Perşembe
GÖZDER merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, görme engelli bireylerin doğrudan katılımıyla yürütüldü.
GÖZDER merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, görme engelli bireylerin doğrudan katılımıyla yürütüldü.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, toplumsal duyarlılık ve erişilebilirlik bilincini artırmak amacıyla “Görme Engelli Özel Yolcu Farkındalığı” projesini hayata geçirdi. Proje, havayolu sektöründe görme engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları minimize etmek ve bu yolcuların hizmetlere eşit erişimini sağlamak amacıyla tasarlandı.

Proje, aynı zamanda öğrencilerin toplumsal sorumluluk ve kapsayıcılık bilincini geliştirmeyi hedeflerken üniversitenin sosyal sorumluluk çalışmalarını somut ve ölçülebilir bir şekilde desteklemektedir.

Görme engelli yolcularla doğrudan etkileşim ve deneyim paylaşımı

10 Kasım tarihinde GÖZDER merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, görme engelli bireylerin doğrudan katılımıyla yürütüldü. Bu süreç, görme engelli bireylerin deneyimlerinin doğrudan etkinlik tasarımına yansıtılmasını sağladı.

Ayrıca, etkinlik boyunca öğrenciler ve gönüllü katılımcılar, görme engelli bireylerin günlük yaşamda ve seyahat sırasında karşılaştıkları zorlukları dinleyerek empati ve farkındalık kazandı. Katılımcılarla birebir etkileşimler, öğrencilerin erişilebilirlik konusundaki bilinç ve duyarlılığını artırdı, hizmet tasarımı ve sosyal sorumluluk konularında somut deneyim elde etmelerini sağladı.

Braille alfabesi ile hazırlanan rehber takdim edildi

Proje kapsamında Öğr. Gör. Ali Tolga Türkoğlu tarafından kaleme alınan “Görme Engelli Yolcular için Havayolu Hizmetleri Bilgilendirme Rehberi”, görme engelli bireylerin uçuş öncesinden varış sonrasına kadar geçen süreçte kullanabileceği hizmetleri, uygulamaları ve önerileri kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Rehber, özel bir matbaada Braille alfabesi ile basılmış olup, görme engelli bireylerin bağımsız olarak faydalanabileceği şekilde tasarlandı. İçerik, havayolu hizmetlerinin her aşamasında kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik bilgiler içermektedir.


Etkinlik, sadece rehberin test edilmesiyle sınırlı kalmayıp, katılımcılarla interaktif oturumlar, sorular ve öneri paylaşımıyla zenginleştirilerek kapsayıcı bir deneyim sunmuş oldu. Böylece öğrenciler, teorik bilgilerini pratik deneyimle pekiştirirken, üniversitenin toplumsal sorumluluk projelerine aktif katkıda bulunma fırsatı buldu.

#İstanbul Topkapı Üniversitesi
#Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
#Görme Engelli Özel Yolcu Farkındalığı
