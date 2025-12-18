İstanbul Topkapı Üniversitesi’nden Görme Engelli Yolculara Özel Farkındalık etkinliği

Proje, aynı zamanda öğrencilerin toplumsal sorumluluk ve kapsayıcılık bilincini geliştirmeyi hedeflerken üniversitenin sosyal sorumluluk çalışmalarını somut ve ölçülebilir bir şekilde desteklemektedir.

Görme engelli yolcularla doğrudan etkileşim ve deneyim paylaşımı

10 Kasım tarihinde GÖZDER merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, görme engelli bireylerin doğrudan katılımıyla yürütüldü. Bu süreç, görme engelli bireylerin deneyimlerinin doğrudan etkinlik tasarımına yansıtılmasını sağladı.

Ayrıca, etkinlik boyunca öğrenciler ve gönüllü katılımcılar, görme engelli bireylerin günlük yaşamda ve seyahat sırasında karşılaştıkları zorlukları dinleyerek empati ve farkındalık kazandı. Katılımcılarla birebir etkileşimler, öğrencilerin erişilebilirlik konusundaki bilinç ve duyarlılığını artırdı, hizmet tasarımı ve sosyal sorumluluk konularında somut deneyim elde etmelerini sağladı.

Braille alfabesi ile hazırlanan rehber takdim edildi

Proje kapsamında Öğr. Gör. Ali Tolga Türkoğlu tarafından kaleme alınan “Görme Engelli Yolcular için Havayolu Hizmetleri Bilgilendirme Rehberi”, görme engelli bireylerin uçuş öncesinden varış sonrasına kadar geçen süreçte kullanabileceği hizmetleri, uygulamaları ve önerileri kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Rehber, özel bir matbaada Braille alfabesi ile basılmış olup, görme engelli bireylerin bağımsız olarak faydalanabileceği şekilde tasarlandı. İçerik, havayolu hizmetlerinin her aşamasında kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik bilgiler içermektedir.



