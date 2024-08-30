İstanbul'da 7 yaşındaki küçük Kuzey 'Parka gidiyorum' diyerek çıktı: Bir daha geri dönmedi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunması için tüm Türkiye seferber oldu. İstanbul Bayrampaşa'da tıpkı Narin gibi bir olay yaşandı. Bu sefer 7 yaşındaki Kuzey, evinden parka gitmek üzere çıkıp geri dönmedi. Annesiyle kalan küçük Kuzey, Cevatpaşa Mahallesi'ndeki evinden çıkarken 'Parka gidiyorum' demişti.
Ailesinin emniyet güçlerine başvurması üzerine polis, bölgede arama çalışmalarına koyuldu. Nasrettin Hoca Parkı çevresinde derin arama sürdüren polisler her yerde Kuzey'i arıyor.
Narin Güran bulundu mu?
Türkiye, Diyarbakır'da Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 10. gününde sürüyor.