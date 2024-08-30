İstanbul'da 7 yaşındaki küçük Kuzey 'Parka gidiyorum' diyerek çıktı: Bir daha geri dönmedi

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve sonuca çok yaklaşıldığını belirtti. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Elimizde önemli deliller var ve bulacağız" ifadelerini kullandı. Arama çalışmalarının 8'inci gününde 1 kişi gözaltına alındı. İşte Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin Güran'ı arama çalışmalarındaki son gelişmeler...