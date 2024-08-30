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Hayat

İstanbul'da 7 yaşındaki küçük Kuzey 'Parka gidiyorum' diyerek çıktı: Bir daha geri dönmedi

İstanbul Bayrampaşa'da annesiyle yaşayan 7 yaşındaki Kuzey isimli küçük çocuk 'Parka gidiyorum' diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Annesinin polise başvurması üzerine bölgede arama başlatan emniyet güçleri her yerde minik Kuzey'i arıyor.

16:10 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 16:13 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Güvenli güçleri, minik Kuzey için her yerde arama başlattı.
Güvenli güçleri, minik Kuzey için her yerde arama başlattı.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunması için tüm Türkiye seferber oldu. İstanbul Bayrampaşa'da tıpkı Narin gibi bir olay yaşandı. Bu sefer 7 yaşındaki Kuzey, evinden parka gitmek üzere çıkıp geri dönmedi. Annesiyle kalan küçük Kuzey, Cevatpaşa Mahallesi'ndeki evinden çıkarken 'Parka gidiyorum' demişti.


Ailesinin emniyet güçlerine başvurması üzerine polis, bölgede arama çalışmalarına koyuldu. Nasrettin Hoca Parkı çevresinde derin arama sürdüren polisler her yerde Kuzey'i arıyor.


7 yaşındaki Kuzey.

Narin Güran bulundu mu?

Türkiye, Diyarbakır'da Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 10. gününde sürüyor.


8 yaşındaki Narin Güran.

#İstanbul
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#Çocuk
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