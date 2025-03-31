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İstanbul'da bayramın 2'nci günü yollar boş kaldı

İstanbul'da bayramın 2'nci günü yollar boş kaldı

16:1231/03/2025, Pazartesi
DHA
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DHA
DHA

İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü öğle saatlerinde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre, yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü. Yollar havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından İstanbul'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı.

İBB'nin trafik haritasına göre saat 12.00 sıralarında yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü. TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

#İstanbul
#Ramazan Bayramı
#Trafik

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