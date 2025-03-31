İstanbul'da bayramın 2'nci günü yollar boş kaldı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından İstanbul'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı.

İBB'nin trafik haritasına göre saat 12.00 sıralarında yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü. TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.