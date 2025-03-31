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Fas Kralı Ramazan Bayramı münasebetiyle 1533 mahkumu affetti

Fas Kralı Ramazan Bayramı münasebetiyle 1533 mahkumu affetti

09:2031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
AA
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Kral 6. Muhammed, bayram münasebetiyle 1533 mahkumun affedilmesine karar verdi.
Kral 6. Muhammed, bayram münasebetiyle 1533 mahkumun affedilmesine karar verdi.

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden ve aşırıcılık suçlarından hüküm giymiş 31 kişinin de bulunduğu 1533 mahkum hakkında af kararı çıkardı. Açıklamada, terör ve aşırıcılık suçlarından hükümlü 31 kişinin de aftan yararlandığı vurgulandı.

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden ve aşırıcılık suçlarından hüküm giymiş 31 kişinin de bulunduğu 1533 mahkum hakkında af kararı çıkardı.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kral 6. Muhammed, bayram münasebetiyle 1533 mahkumun affedilmesine karar verdi." denildi.

Açıklamada, terör ve aşırıcılık suçlarından hükümlü 31 kişinin de aftan yararlandığı vurgulandı.


Fas'ta kral, milli veya dini günlerde, anayasanın 58. maddesi uyarınca çeşitli suçlardan hüküm giyen mahkumlar için af kararı verebiliyor.





#Fas
#af
#mahkum

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