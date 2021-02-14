İsveç Diyeti 13 Gün Listesi: İsveç Diyeti Faydaları, Zararları ve Daha Fazlası...

İsveç diyeti sayesinde hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Bu diyet 13 günde 13 kilo verdiren diyet olarak da bilinmektedir. İsveç diyeti metabolizma hızının artmasına yardımcı olur. 13 günde kişiler bu diyeti yaparak 7 ile 10 kg arasında yağ kaybı yaşamaktadırlar. Temel olarak İskandinav ülkelerinde tüketilen besinlerden oluşmaktadır. Bu şekilde şok diyet uygulamalarının sağlık konusunda sorunu olmayan kişiler tarafından uygulanması gerekir. Kilo vermeyi hedefleyen ve sağlık sorunu olmayanlar doktorlarına danıştıktan sonra bu diyeti uygulayabilirler. Sağlıklı bir kilo verme yöntemidir. Diyet yaparken mutlaka en az 2 litre su tüketmek gerekir. Bunun yanı sıra kahve ve çay gibi diğer içecekleri tüketirken de belli bir limit bulunuyor.

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İsveç Diyeti Yaparken Neler Tüketilir?

İsveç diyeti yaparken tüketilebilecek besinler başında et gelir. Tavuk, dana eti, hindi ve kuzu eti en popüler olanlar arasında yer alır. Ayrıca deniz ve balık ürünlerini de tüketmek gerekir. İsveç diyeti yaparken bu besinleri tüketmeden önce haşlamak gerekir. Fırında pişirme ve buğulama yöntemleri de faydalıdır. Közleme, kızartma ya da diğer sağlıksız pişirme yöntemlerinden kaçınmak gerekiyor. Besin değerlerinin korunacağı pişirme yöntemlerini tercih etmek gerekir. Akşam ve öğlen yemeklerinde bu etlerden salata yanında tüketebilirsiniz. Salata sınırsız tüketime açıktır. Etler ise belli bir miktar tüketilmelidir. Yüksek protein oranı içeren etler uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ayrıca sindirilmeleri de kolaydır ve çok sayıda sağlık faydaları içermektedir.

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İsveç Diyeti Yaparken Hangi Sebzeler Tüketilir?

İsveç diyeti yaparken tüketilebilecek sebzeler arasında şunlar yer almaktadır:

· Patates,

· Marul,

· Avokado,

· Brüksel lahanası,

· Kuşkonmaz,

· Kabak,

· Patlıcan,

· Ispanak,

· Mantar,

· Salatalık, Soğan,

· Biber,

· Brokoli tüketilebilir.

Bu sebzeleri tüketirken kesinlikle kızartma yapmayın. Haşlama en iyi yöntemdir. Bütün sebzeleri haşlayıp karıştırdıktan sonra kendinize sebze salatası yapabilirsiniz. Dilerseniz ızgarada da pişirebilirsiniz. Pişirdikten sonra sebzelerin üzerine yağlar ve soslar hazırlamayın. Etlerin yanında tüketebilirsiniz.

İsveç Diyeti Yaparken Hangi Yağlar Tüketilir?

İsveç diyeti yaparken tüketilebilecek yağlar başında sağlığa olan faydaları ile bilinen zeytin yağı gelmektedir. Anti oksidan oranı yüksek olan bu yağ dışında mutfakta fındık yağı ve tereyağı da kullanabilirsiniz. Kullandığınız yağların organik ve orijinal olmasına özen gösterin. Kötü yağlardan tüketmeyin. Yağı abartmadan tüketmeniz tavsiye edilir. Tavaları yağlamanın dışında ek yağ tüketmeyin. Yağları besin olarak kuru yemişlerden alabilirsiniz.

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İsveç Diyeti Yaparken Hangi Kuru yemişler Tüketilir?

İsveç diyeti yaparken tüketilebilecek kuru yemişler arasında şunlar yer almaktadır:

· Kabak çekirdeği,

· Ayçiçeği çekirdeği,

· Ceviz,

· Badem,

· Brezilya fıstığı,

· Kaju fıstığı,

· Fındık tüketilmesinde bir sakınca yoktur.

Ancak kuru yemiş porsiyon miktarlarına dikkat etmek gerekir. Sabah kahvaltılarında yulaf içine eklenerek tüketilebilir. Yüksek kalori içeren kuru yemişlerden çok fazla miktarda yemek kilo almanıza neden olabilir. Avuç içinize sığacak kadar kuru yemiş tüketmeniz sağlık açısından faydalı olacaktır.

İsveç Diyeti Yaparken Hangi İçecekler İçilebilir?

İsveç diyeti yaparken içilebilecek içecekler başında su gelir. Günde en az 2 litre su içmek şarttır. İsveç diyeti yaparken sabahları kahve içmek konusunda serbestsiniz. Diğer diyetlerden farklı olarak bu diyeti yaparken tam yağlı krema da kullanılabilir. Çay içerken içine tatlandırıcı konulması gerekmez. En önemlisi suyu ihmal etmeden içmektir. Çünkü vücutta yer alan toksin maddeler ancak suyun bol miktarda tüketilmesi ile dışarı atılırlar. Kola ve meyve suları gibi şeker dolu ve zararlı içeceklerden uzak durun.

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İsveç Diyeti Orijinal Listesi - 13 Günlük

1. gün

Sabah: 1 Fincan kahve, 1 Kesme şeker

Öğle: 2 katı yumurta, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates

Akşam: 1 biftek(200 gram,) zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

2. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker

Öğle: 1 dilim salam, 100 gram yoğurt

Akşam: 1 biftek (200 gram), yeşil salata, 1 meyve

3. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: Haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve

Akşam: 2 katı yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

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4. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: 1 katı yumurta, 1 rendelenmiş havuç, 25 gram yağsız beyaz peynir

Akşam: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt

5. gün

Sabah: 1 büyük rendelenmiş havuç (limonlu)

Öğle: Haşlanmış yağsız balık (200 gram, limonlu ve tereyağlı)

Akşam: 1 biftek (200 gram), salata ve brokoli

6. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker

Öğle: 2 katı yumurta, 1 büyük rendelenmiş havuç

Akşam: Derisi alınmış tavuk (200 gram), salata

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7. gün

Sabah: Şekersiz çay

Öğle: Izgara et (200 gram), taze meyve

Akşam: Hiçbir şey

8. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme seker

Öğle: 2 katı yumurta, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates

Akşam: 1 biftek(200 gram), zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

9. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker

Öğle: 1 dilim salam, 100 gram yoğurt

Akşam: 1 biftek (200 gram), yeşil salata, 1 meyve

10. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

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Öğle: Haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve

Akşam: 2 katı yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

11. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: 1 katı yumurta, 1 rendelenmiş havuç, 25 gram yağsız beyaz peynir

Akşam: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt

12. gün

Sabah: 1 büyük rendelenmiş havuç (limonlu)

Öğle: Haşlanmış yağsız balık (200 gram, limonlu ve tereyağlı)

Akşam: 1 biftek (200 gram), salata ve brokoli

13. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker

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Öğle: 2 katı yumurta, 1 büyük rendelenmiş havuç

Akşam: Derisi alınmış tavuk (200 gram), salata

İsveç Diyeti Yapanlar ve Yorumları

Sosyal medya ve çeşitli blog sayfalarında İsveç Diyeti yapanlar yorumları da aralarında paylaşıyor. İşte İsveç diyeti yapanlar ve yorumları:

Dün 81.5 ile başladım, sabah tartıldım 79.8 başlangıç olarak çok iyi.

Daha önceden 7 kg. verdim. Şimdi yeniden başladım ve 2. günümdeyim sonucu yazarım.

Merhabalar, ben bu diyeti geçen hafta tamamladım. 7 gün gerçekten zordu. Aynı zamanda insülin direncim var ve kesinlikle bir sıkıntı yaşamadım. Spor hocamın kontrolünde yaptım. Bu diyetle 7 kilo verdim.

Ben bu diyeti 6 gün bir kez yaptım ve 4 kilo verdim. Şu anda da yapıyorum 3. Günümdeyim ve 13 gün yapmayı düşünüyorum. Ben açıkçası tavsiye ediyorum çünkü ben 1 sene uğraştım ancak 6 kilo verebildim.

Eğer çok acilse kurallara uyarak yapılabilir. Evet, biraz halsiz oluyorsunuz ve açlığa dayanıklı olamayanlar yapamayabilir. Çok terleten bir diyet o yüzden çok su içmeniz gerekiyor.

İsveç diyetinin bugün 5. günündeyim ve sabah tartıldığımda totalde 3 kilo 300 gr. gitmiş. Bence sağlık sorunu olamayanların uygulayabileceği bir diyet ve gerçekten aç hissetmiyorum.

Bugün 13.gün yani son gündeyim. Toplam 9.50kg verdim suyu her gün 2lt içmeye çalıştım. İlk 10 gün 0 kaçamak yaptım ama son 3 gün biraz meyvelerden ve et miktarından kaçamak yaptım, ondan dolayı biraz yavaşladı kilo vermem. Sporu 13günde toplam 5, 6 kez yaptım 1.5saat.

Şu an son gündeyim gün geldi çok halsiz oldum, gün geldi yığılıp kalıyordum. Başım döndü ama bu zorluklara katlanarak 9.5kg verdim. Metabolizmasına güvenen yapabilir gayet etkili bir diyet ve de hiçte vücudumda deri sarkması olmadı bilginize.

Merhaba 20 yaşında 90 kilo bir genç kızım. Bu diyeti geçen yıl yaparak 10 kilo vermiştim ama yine dengesiz beslenerek bu kiloyu geri aldım. Yarın tekrar başlıyorum. Kararlıyım 3 günde 1 tartılıp güncel kilo mu yazacağım, diyetteki arkadaşlara başarılar diliyorum.

Haziran ayında yaptığım bu diyet sayesinde 102 kg dan 95 kiloya düştüm ve şuan ekim ayındayız. Kilo almadım tekrar yapmayı düşünüyorum tek yapmanız gereken diyete harfiyen uymak.

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