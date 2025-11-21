Yeni Şafak
İzinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

16:3821/11/2025, Cuma
IHA
AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE KAÇAK KAZI YAPAN 5 KİŞİ, JANDARMA EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

Aydın’ın Germencik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, 5 kişinin izinsiz kazı yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelileri suçüstü yakaladı. Olay yerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet görüntüleme cihazına bağlı bilgisayar, 2 adet yeraltı izleme cihazı (Yılan Kamera), 1 adet karot cihazı, 22 adet toplam 16,5 metre karot çubuğu ve sökme aparatı, 4 adet define arama çubuğu ve muhtelif kazı ekipmanları olmak üzere tarihi eser kaçakçılığında kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, suçüstü yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

#Aydın
#Kaçak kazı
#Germencik
