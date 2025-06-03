İznik seramiği dünya vitrininde

Türkiye ile Çin arasında kültürel ve sanatsal bağları güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım, İstanbul'da atıldı. İznik Belediyesi ile Jingdezhen Ceramics Official Flagship Store iş birliğinde düzenlenen İznik Seramik Sanayi Birliği İmza Töreni, Kadıköy'deki Jingdezhen Ceramics İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirildi.
Törene AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Jingdezhen Parti Komitesi Sekreteri Hu Xuemei, Çin İstanbul Başkonsolosu We Xiaodong, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri ve davetliler katıldı.
AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ta konuşmasında yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekerek mağazanın bir benzerini Bursa da görmek istediklerini dile getirdi. Törenle birlikte, binlerce yıllık geçmişe sahip Çin'in Jingdezhen şehri ile Osmanlı çiniciliğinin merkezi İznik arasında resmî ve sürdürülebilir bir sanayi iş birliği protokolü imzalanmış oldu. Bu yeni birliktelik, yalnızca seramik üretimi ve ticaretine değil, aynı zamanda eğitim, tasarım, inovasyon ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda da iki şehir arasında ortak projelerin önünü açacak.