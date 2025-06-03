İznik seramiği dünya vitrininde

AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ta konuşmasında yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekerek mağazanın bir benzerini Bursa da görmek istediklerini dile getirdi. Törenle birlikte, binlerce yıllık geçmişe sahip Çin'in Jingdezhen şehri ile Osmanlı çiniciliğinin merkezi İznik arasında resmî ve sürdürülebilir bir sanayi iş birliği protokolü imzalanmış oldu. Bu yeni birliktelik, yalnızca seramik üretimi ve ticaretine değil, aynı zamanda eğitim, tasarım, inovasyon ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda da iki şehir arasında ortak projelerin önünü açacak.