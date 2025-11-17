Yeni Şafak
James Cameron sergisi sinema müzesinde

James Cameron sergisi sinema müzesinde

04:00 17/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
İstanbul Sinema Müzesi.
İstanbul Sinema Müzesi, Türk ve dünya sineması tarihini bir arada sunan kalıcı sergilerin yanı sıra uluslararası yönetmenlere adanan özel projelere ev sahipliği yapıyor.

Müzenin geçici sergi alanında yer alan “James Cameron Sanatı” sergisi, usta yönetmenin çocukluk eskizlerinden “Avatar” ve “Terminatör” gibi kült filmlere uzanan sürecini izleyiciyle buluşturuyor. İstanbul Sinema Müzesi Direktörü Emre Oskay, müzede çeşitli zamanlarda geçici sergilere yer verildiğini belirterek, “Biz Sky Film olarak, İstanbul Sinema Müzesi’nin ve Atlas 1948’in işletmecisi olarak 2024 Aralık ayında burayı devraldık. Yaklaşık bir yıldır işletiyoruz. Devraldıktan sonraki geçici ilk sergimiz ‘James Cameron Sanatı’ sergisi oldu” dedi.

OCAK AYINDA GELİP SERGİSİNİ GEZECEK

Cameron’ın Ocak ayının ortasında geleceğini ve kendi sergisini İstanbul Sinema Müzesi’nde gezeceğini dile getiren Oskay, serginin 28 Şubat 2026’ya kadar açık olacağını söyledi. Ardından farklı yönetmen ve sanatçıların sergileriyle çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Oskay, şunları söyledi: “Cameron’ın tüm çizimlerinin animasyonlaştırıldığı serginin son bölümünde, ses tasarımı ve müziklerle desteklenen 12 dakikalık, 360 derecelik dijital bir deneyim sunuyoruz. Günümüzde teknolojik sergiler Londra, Hong Kong ve Los Angeles gibi şehirlerde oldukça revaçta. Biz de bir ilki gerçekleştirip James Cameron sergisinin finalinde bu deneyimi ziyaretçilerimize sunuyoruz” diye konuştu.



