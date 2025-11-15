Emine Erdoğan'dan yeni kitap: "Afrika Yemek Kültürü" tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminden bu yana tüm Afrika gezilerine katılan Emine Erdoğan, burada gördüğü yemek tariflerini kitaplaştırdı. 2018'de başlayan çalışmaların sonucu olan bu ikinci derleme kitap, Afrika'nın beş farklı bölgesinin yemek kültürüne odaklanıyor. 54 ülkeden 109 yöresel reçetenin detayları hikayeleriye eserde anlatılıyor. Tüm kıtadan yemek tariflerinin bir araya getirildiği “Afrika Yemek Kültürü” kitabı, kıtanın yemek kültürüne ışık tutuyor. Afrika’nın doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyinden öne çıkan 110 yemek tarifinin yer aldığı kitapta, fotoğraflarla birlikte pişirme teknikleri de bulunuyor. İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan eserde, Türkçe farklı isimlerle kullanılan birçok ortak yemek tarifine ulaşmak mümkün.