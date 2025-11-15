Yeni Şafak
Emine Erdoğan'dan yeni kitap: "Afrika Yemek Kültürü" tanıtıldı

Halime Kirazlı
16:5215/11/2025, Cumartesi
Kitap, Afrika'nın tatlarını okurla buluşturuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kitaplarına bir yenisini ekledi. Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan kitapta, Afrika'nın renkli mutfağından birbirinden eşsiz tarifler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminden bu yana tüm Afrika gezilerine katılan Emine Erdoğan, burada gördüğü yemek tariflerini kitaplaştırdı. 2018'de başlayan çalışmaların sonucu olan bu ikinci derleme kitap, Afrika'nın beş farklı bölgesinin yemek kültürüne odaklanıyor. 54 ülkeden 109 yöresel reçetenin detayları hikayeleriye eserde anlatılıyor. Tüm kıtadan yemek tariflerinin bir araya getirildiği “Afrika Yemek Kültürü” kitabı, kıtanın yemek kültürüne ışık tutuyor. Afrika’nın doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyinden öne çıkan 110 yemek tarifinin yer aldığı kitapta, fotoğraflarla birlikte pişirme teknikleri de bulunuyor. İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan eserde, Türkçe farklı isimlerle kullanılan birçok ortak yemek tarifine ulaşmak mümkün.

Kahveden salataya ana yemekten tatlıya kadar yüzlerce tarif

Kitap alanında uzman isimlerin giriş yazılarıyla başlıyor. Çad'dan Etiyopya'ya Tunus'tan Gabon'a kadar 54 ülkenin mutfak kültürü, tarım ürünleri ve mutfak araç gereçleri tanıtılıyor. Ardından kahvaltı ve hamur işleriyle devam eden kitapta sırasıyla çorba, salata, ana yemek, tatlı ve içeçek tarifleri yer alıyor. Özellikle içecek bölümünde kahve ve şerbetler dikkat çekiyor. Kitap, ilk kez Emine Erdoğan'ın teşridiyle New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" programında tanıtılmıştı.



