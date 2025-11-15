Bi’ Dünya sinemacı 10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali'nde

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen “10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali”nin basın toplantısı yapıldı. AKM Yeşilçam Sineması’nda düzenlenen programa; Festival Başkanı Aşkın Özcan, Festival Art Direktörü Abdulhamit Güler, jüri üyeleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kısa filmin gücünü görünür kıldı

Basın toplantısında konuşan Festival Başkanı Aşkın Özcan, Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’nin 10 yıl önce kısa filmin gücünü görünür kılmak ve genç sinemacıların üretimlerini desteklemek amacıyla doğduğundan bahsederek, kısa filmin genç sinemacılara bütçelerden, sektör kalıplarından ve beklentilerden bağımsız olarak hayallerini anlatabilecekleri bir alan açtığını söyledi. Kısa’dan Hisse’nin, sinemaya emek veren herkesin hikâyesine değer verdiğini, bu inançla her yıl onlarca kısa film, yüzlerce genç sinemacı ve binlerce seyircinin bir araya geldiğini aktaran Özcan şunları kaydetti: “Kısa film bizim için sadece süresiyle değil taşıdığı hisle, anlatım biçimiyle ve cesaretiyle çok anlamlı bir disiplin oldu. Bir fikirle başlayan, bir hisle büyüyen, bir emeğe dönüşen her kısa film, bu festivalin kalbinde yer aldı, almaya da devam ediyor. Metin Erksan’ın deyimiyle, ‘bir film ne kadar ucuzsa, o kadar samimidir. Çünkü orada kimsenin hesabı değil, sadece kalbinin sesi vardır. Sanat, bir tür inat meselesidir doktor. Para seni ikna etmeye çalışır ama sen inat ettikçe sanat olursun.’ İşte festivalimizin bu anlayışını, Kısa’dan Hisse Kısa Film Atölyesi pratiğe dönüştürüyor. Bu yıl dördüncü kez tamamlanan atölyemizde genç sinemacılar, 12 hafta boyunca sinemanın farklı alanlarında eğitim aldı. Senaryo, yönetmenlik, sinematografi, kostüm tasarımı ve kurgu gibi farklı alanlarda aldıkları eğitimler; onların teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmesini sağladı. Katılımcılar, eğitim sonunda kendi kısa filmlerini üreterek hem teknik hem de yaratıcı deneyim kazandılar.”

Her yıl yeni yüz

Festivalin; atölyeler, söyleşiler, ustalık sınıfları ve ilham veren birçok etkinlikle genç sinemacıları sektör profesyonelleriyle buluşturduğunu ve erişilebilir gösterimlerle herkes için kapsayıcı bir alan yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Özcan, “Her yıl yeni yüzlerle, yeni filmlerle ve yeni umutlarla büyüyen festivalimiz, gençlerin hikâyelerine inanan, onların sözünü büyütmeyi dert edinen bir topluluk olmaya devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada Kısa’dan Hisse, Türkiye’de kısa film alanında sürdürülebilir bir üretim modeli sunan festivallerden biri olarak varlığını devam ettiriyor. Her film, her atölye ve her hikâye ile bu “başka bi’ şeyi” var ediyor; kısa filmin, özgür, özgün, cesur ve dönüştürücü gücünü kanıtlamaya, savunmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"Samimiyeti elden bırakmadık"

Gençleri hedefleyen ve gençlerle birlikte hareket eden bir organizasyon olarak en önemli mottolarının samimiyet olduğunu vurgulayan Festival Art Direktörü Abdulhamit Güler, “İşi en iyi şekilde yapmaya çalışırken ve profesyonel çerçevede hareket ederken, samimiyeti hiçbir şartta elden bırakmak istemiyoruz. Çünkü kalıcı olan ve olması gereken yegâne şeyin bu olduğu inancındayız. Etkinliklerimizden dilimize, tasarımlarımızdan sunumlarımıza her nüansı kendimizce ortaya koymaya çalışıyoruz. Başka bi’ festival olmayı zaruri görüyoruz. Çünkü kısa film de, sinema türleri ve anlatı biçimleri arasında çok başka yerde duruyor. Yeni anlatı yöntemlerine ve özgünlüklere kapı açma niyetindeyiz. Bunun için mesela ödüllerimiz arasında başından beri deneysel kategori var, ayrıca lise kategorimizi de ısrarla devam ettiriyoruz” dedi.

Bu yıl da kitap basacaklar

Festival kapsamında yapılacak etkinliklere de değinen Güler, “Samimiyeti ve farkı ortaya koyan çok önem verdiğimiz iki çalışmamız var; birincisi ‘Tek Plan Masa’ etkinliğimiz, diğeri ise gençlerin kaleminden kitap basmamız. Kısa filmcilerin ve sektörün en çok ihtiyaç duyduğu şey sohbet etmek olabilir, özellikle genç sinemacıların sektörün tecrübeli isimleriyle bir masa etrafında oturup sohbet etmesine imkân sağlıyoruz. Bunun için de ‘Tek Plan Masa’ etkinliğini dört yıldır yapıyoruz. Kitap çalışmamız da yine gençlerin kendilerini var kılabilecekleri alanlardan birinde üretim yapmalarına yönelik. Her yıl bir tema etrafında oluşturduğumuz çerçevemizde bu yıl ‘Komik mi?’ dedik. Sinemanın zor türlerinden biri olan komedide çaba harcamış gençlerin kişisel metinleri yer alıyor kitapta.” şeklinde konuştu.

Gazze için özel bölüm

Festival olarak Gazze’ye karşı sessiz kalmadıklarını vurgulayan Güler, “Gazze’de yaşanan soykırım ve ateşkese rağmen sonrasında devam eden insani duruma kayıtsız kalamayız. Önceki iki yılda da olduğu gibi özel bölüm açıyoruz. Gazze’de soykırım devam ederken çekilen 22 kısa filmden oluşan ‘Sıfır Noktasından’ (From Ground Zero) filmini iki bölüm halinde izleyici ile buluşturuyoruz.” dedi. Güler ayrıca, “Erişilebilir Gösterim” etkinliği kapsamında görme ve işitme engelliler için sesli betimlemeli ve işaret dili ile hazırlanan kısa film gösterimlerinin ardından yönetmenler ile söyleşi düzenleyeceklerini de aktardı.

Jüri üyelerinden TRT Sinema Festival Koordinatörü Esra Demirkıran ise son yıllarda kısa filmlerin kalitesinde büyük bir artış olduğunu, farklı ve özgün işler yapıldığını söyleyerek “Türk sinemasının geleceği adına böyle orijinal fikirler ve hikayeler izlemek umut vericiydi. Jüri olarak güçlü bir seçki izledik. Farklı yönetmenlik yaklaşımlarına, hikayelerde çeşitliliğe ve kısa filmin hakkını veren tarzlara sahip filmler var bu yıl Kısadan Hisse’de Kısa Film Festivali’nde. Alanlarında yetkin, değerli jüri üyeleriyle filmleri dikkatle değerlendirmeye devam ediyoruz. İzlediğimiz kadarıyla yarışan filmlerin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Kısa filme ilgi duyan, sinemaya ilgi duyan herkesin festivali takip etmesini öneriyorum” dedi.

10. yıla özel 10 gün boyunca bi’ dolu etkinlik

Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmak amacıyla yolan çıkan festival, 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 10’uncu yılına özel olarak on gün sürecek etkinlikler kapsamında; film gösterimleri, panel, masterclass, söyleşi ve Tek Plan Masa gibi birçok etkinlik sinemaseverlerle buluşacak. Etkinliklere katılmak sinemaseverler www.kisadanhisse.org adresinden kayıt yaptırabilecekler. “10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali” kapsamında gerçekleştirilecek etkinler şu şekilde:

21 Kasım Cuma

Masterclass: “Yönetmenlik”

Konuşmacı: Yüksel Aksu (Yönetmen, Senarist)

Moderatör: Ali Demirtaş (Gazeteci)

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması

Saat: 18.30

22 Kasım Cumartesi

Söyleşi: “Kurgu mu, montaj mı?”

Konuşmacılar: Nihan Işık (Kurgucu), Adil Yanık (Kurgucu)

Moderatör: Nurhan Bilek (Kurgucu),

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması

Saat: 18.30

23 Kasım Pazar

Söyleşi: “Senaryo Yazmak”

Konuşmacı: Akın Aksu (Senarist)

Moderatör: Ali Demirtaş (Gazeteci)

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması

Saat: 19.00

24 Kasım Pazartesi

Panel: “Metin Erksan ve Sineması”

Konuşmacılar: Prof. Ali Sait Liman, Prof. Arif Cangüngör, Zeynep Özlem Havuzlu (Senarist), Dr. Öğr. Üyesi Pınar Tınaz

Moderatör: Doç. Afif Ataman

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması

Saat: 18.30

25 Kasım Salı

Atölye: “Oyunculuk Atölyesi”

Konuşmacı: Mert Turak (Oyuncu)

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması

Saat: 18.30

26 Kasım Çarşamba

Atölye SETEM: “Film Hazırlık Atölyesi”

Konuşmacılar: Orhan Koçak (Senarist, Yapımcı), Uğur Deniz Terzioğlu (Senarist, Yapımcı)

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması

Saat: 15.00

26 Kasım Çarşamba

Atölye: “Yapay Zekâ ve Sinema”

Konuşmacılar: Alkan Avcıoğlu (Sanatçı, Yönetmen), Erim Şişman (Yönetmen, Yazar)

Moderatör: Doç. Dr. Ferhat Zengin (Akademisyen)

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması

Saat: 18.30

27 Kasım Perşembe

Tek Plan Masa: “Ustalarla Gençler Bir Arada”

Konuşmacılar: Natali Yeres (Sanat Yönetmeni), Can Ulkay (Yönetmen), Hülya Duyar (Oyuncu), Bekir Aksoy (Oyuncu), Eyüp Gökhan Özekin (Yapımcı), Muttalip Müjdeci (Oyuncu)

Yer: Neslişah Sultan Kültür Merkezi

Saat: 14.00

27 Kasım Perşembe

Atölye: “Film Okuma Atölyesi”

Konuk: Burçak Evren (Sinema Tarihçisi, Yazar)

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması

Saat: 18.30

28 Kasım Cuma

Masterclass: “Görüntünün Ruhu”

Konuşmacı: Feza Çaldıran (Görüntü Yönetmeni)

Moderatör: Ali Demirtaş (Gazeteci)

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması

Saat: 18.30

29 Kasım Cumartesi

Söyleşi: “Kitap Söyleşisi”

Konuşmacılar: Ethem Günhan, Muhammed İrşad Dursun, Seda Kanbunoğlu

Moderatör: Şenol Çöm

Yer: Rami Kütüphanesi

Saat: 14.00

29 Kasım Cumartesi

Panel: “Beyaz Perdedeki Filistin”

Konuşmacılar: Samed Karagöz (Yazar, Küratör), Peren Birsaygılı Mut (Yazar, Yayıncı), Zümrüt Sönmez (TRT World Yapımcı, Yönetmen)

Moderatör: Gülcan Tezcan (Gazeteci)

Yer: Rami Kütüphanesi

Saat: 17.00











