Kadim eğitim kayıt altında

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yoğun ve titiz bir çabayla, “Cumhuriyetimizin 100. Yılına” armağan olarak hazırlanan Türk Maarif Ansiklopedisi’nin tanıtımı yapıldı. Yaklaşık 700 yazarın telif ettiği bin 300 maddeden oluşan ansiklopedi, Türklerin tarih boyunca eğitim alanında ortaya koyduğu birikimi bilimsel metotlarla inceleyerek, günümüz dünyasının eğitim anlayışına katkıda bulunmayı hedefliyor. Altı ciltten oluşan eser, kadim eğitim geleneğimize kaynaklık teşkil ederek, önemli bir boşluğu dolduracak. Bilim Kurulu Başkanlığı’nı Prof. Dr. Azmi Özcan, İcra Kurulu Başkanlığı’nı ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili’nin yaptığı Türk Maarif Ansiklopedisi’nin Bilim ve Danışma Kurullarında pek çok önemli isim yer alıyor.

GENİŞ BİR COĞRAFYAYI TEMSİL EDİYOR

TMV’nin İstanbul’daki merkezinde yapılan programda ansiklopediyi tanıtan Bilgili, dört yıldır çalıştıkları eserin somut olarak ortaya çıkmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Yeni Şafak’a konuşan Bilgili, şu cümlelerle ansiklopedinin kıymetine değindi: “Ansiklopedinin çıkmasıyla birlikte artık eğitimle ilgili çok güvenebileceğimiz bilgiler yayınlanmış oldu. İstediğimiz zaman istediğimiz bilgiye ulaşabileceğiz. Eskiden bu bilgileri başka yerlerde arıyorduk. Şimdi doğrudan ulaşabileceğimiz sağlam bir kaynak olmuş oldu. İçinde kendi medeniyetimize ait bilgiler var. Bu bilgileri dünya eğitim hayatına arz etmiş olacağız. Eğitimle ilgili araştırma yapmak veya herhangi bir eğitim kavramını öğrenmek isteyenler için bir başvuru kaynağı. Sağlam temeller üzerine oturan, geniş bir coğrafyayı temsil eden, tarihi ve günceli de içine alan eğitimle ilgili sağlam bir kaynak ortaya çıktı.”

Muzaffer Şeker, Azmi Özcan ve Ahmet Emre Bilgili

DÖRT CİLT PLANLANDI ALTIYA ÇIKTI

Programda konuşma yapan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Elbette Maarif Vakfı’nın kendi potansiyeli bu işi yapmaya yeterdi, ama beraber yapma fikri önemliydi. Toplantılara katılma fırsatımız çok olmadı ama zaman zaman geldiğimizde geceleri burada çalışan arkadaşlarımızı gördük, onların emekleri büyük. Belki biraz fazla sıkıştırdık, çünkü Cumhuriyetin yüzüncü yılına yetiştirmeyi planlamıştık. Biraz geciktik, bu da titizlikten, 4 cilt olarak planlamıştık, ama altı cilde çıktı” dedi.

HEPİMİZ İSLAM ANSİKLOPEDİSİ’NİN CÜBBESİNDEN ÇIKTIK

Bilim Kurulu Başkanı Azmi Özcan ise çalışmanın, dört yıllık emeğin ürünü olduğunu ama arkasında kırk yıllık İslam Ansiklopedisi’nin birikimi olduğunu söyleyerek şunları ekledi: “Tabiri caizse hepimiz İslam Ansiklopedisi’nin cübbesinden çıktık. Eğer varlık aleminde bir iddianız varsa, yaşadığınız zaman ve mekanın mührünü sizin basmanız lazım. Bu adı siz koymazsanız coğrafyayı vatan yapamazsınız. Müslüman Türkler olarak yeryüzüne ‘var olmak’ için geldiğimize inanıyoruz. Bu ansiklopedi onunla ilgili çok geç kalmış bir şey. Türkler müessese kurmakta çok mahir, ama yaşatmakta maalesef çok başarılı olamıyor. Ansiklopedi kurum yönetimine emanetimiz olsun, bunu yaşatacak tedbirleri mutlaka almaları lazım.”

GÜNCELLENMEYE DEVAM EDECEK

Eserde maddeler üç temel ilim dalı olarak; eğitim bilimleri, eğitim tarihi, kültür ve medeniyet alanlarında ele alındı. Maddeler beş ayrı kategoride toplandı. Kavramlar, eserler, kurumlar, kişiler, şehir, olay ve dönemler ansiklopedinin ana çerçevesi oldu. Dünya eğitim tarihinde derin etkisi olan Türklere ait kavramlar, kültür ve medeniyetimizi oluşturan eğitim içerikli temel kaynaklar, Türk kültür ve eğitim dünyasının tarihin bilinen en eski dönemlerinden 21. yüzyıla kadar meydana getirdiği kurumlar, önde gelen şahsiyetler, önemli şehirler, eğitimle ilgili önemli gelişmeler ve iz bırakan dönemler ele alındı. Türk Maarif Ansiklopedisi turkmaarifansiklopedisi.org.tr adresinde yayına açıldı ve maddeler güncellenmeye devam edecek.







