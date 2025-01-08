Sadri Alışık’ın 100. yaşı filmle taçlanacak

Kahkaha ve Hüzün isimli film, sanatçının doğumunun 100. yılı kapsamında bu yıl vizyona girecek. Filmin yapımcılığını Sev Yapım, yaratıcı yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) senarist ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlendi. Filmde, Alışık’ın, Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık’la ilişkisinin yanı sıra sanat ve özel hayatındaki bilinmeyen de beyaz perdeye aktarılacak. Hazırlıkları süren filmin çekimleri yazın başlayacak.